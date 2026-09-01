Tras 10 años, detienen a presunto transfeminicida de Paola Buenrostro

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Arturo N., feminicida de Paola Buenrostro, es detenido luego de 10 años. Foto: especial

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Arturo "N" fue aprehendido en Nicolás Romero, Estado de México; tenía una orden de captura desde octubre de 2016 por su probable participación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro.

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Latinos y latinoamericanosA casi 10 años del asesinato de Paola, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó sobre la detención de Arturo "N", señalado como probable responsable del transfeminicidio ocurrido en septiembre de 2016.El imputado fue aprehendido el pasado 31 de agosto en la colonia El Tráfico, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) desarrollaron durante años distintas líneas de investigación para ubicarlo.-----¿Qué ocurrió con Paola Buenrostro?La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola abordó el vehículo de Arturo "N", quien había contratado sus servicios. De acuerdo con la investigación, momentos después Paola pidió auxilio a sus compañeras y enseguida se escucharon dos disparos.Sus compañeras se acercaron al automóvil y encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto, mientras que Arturo "N" presuntamente sostenía un arma de fuego. Paola murió a consecuencia de las heridas de bala.Desde entonces, las autoridades investigaron la probable participación de Arturo "N" y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra el 19 de octubre de 2016; sin embargo, permaneció prófugo durante casi una década.En abril de 2023, la Fiscalía capitalina ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo, detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades.-----Una década de búsquedaPara dar con el paradero del imputado, agentes de la PDI realizaron diligencias de campo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y solicitaron también la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California.Las investigaciones permitieron descartar distintas ubicaciones hasta concentrar la búsqueda en Nicolás Romero, donde finalmente fue localizado y detenido el presunto agresor.La Fiscalía señaló que con esta aprehensión busca que el caso avance ante los tribunales, aunque recordó que el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.-----El caso que marcó un precedente para las mujeres transEl asesinato de Paola Buenrostro se convirtió en un caso emblemático para la comunidad trans en México. Fue el primer caso reconocido como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y dio origen a la Recomendación 02/2019.El organismo documentó diversas irregularidades y deficiencias en la investigación inicial, entre ellas la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y la victimización secundaria de una de sus compañeras.La recomendación también señaló que las autoridades no reconocieron inicialmente a esta persona como integrante de la familia social de Paola ni como víctima indirecta, lo que afectó su derecho a conocer y participar en la investigación.La Fiscalía CDMX aceptó la recomendación y en 2021 ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola y a su familia social.La exigencia de justicia de sus compañeras, familiares y organizaciones de la comunidad trans se mantuvo durante años y contribuyó a impulsar la llamada Ley Paola Buenrostro, con la que en 2024 se incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México.La Fiscalía también destacó su colaboración con la familia social de Paola y con Casa de las Muñecas Tiresias, organización con la que en 2023 firmó un convenio para brindar atención, refugio, asesoría y acompañamiento a personas LGBTTTIQ+."Con esta aprehensión damos un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales", señaló la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien reconoció la lucha de la familia social y de la comunidad trans para mantener vigente la exigencia de justicia.A casi una década del crimen, la detención de Arturo "N" abre ahora una nueva etapa para el caso de Paola Buenrostro: la búsqueda de justicia ante los tribunales.