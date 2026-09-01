Nissan Magnite se convierte en la SUV más vendida de México

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La Nissan Magnite se colocó como la SUV más vendida de México durante los primeros siete meses de 2026, tras comercializar 16 mil 97 unidades en el país.

De acuerdo con las cifras de ventas de vehículos ligeros recopiladas por el Instituto Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la camioneta subcompacta superó a la Mazda CX-30, que registró 12 mil 884 unidades, y a la Nissan Kicks, con 12 mil 708 vehículos vendidos, incluida la versión Kicks Play.

La Magnite no solamente encabezó el segmento de las SUV, sino que también ocupó la quinta posición entre todos los vehículos nuevos más vendidos en México entre enero y julio.

Por encima se ubicaron el Nissan Versa, con 36 mil 984 unidades; el Chevrolet Aveo, con 35 mil 352; el Kia K3 sedán, con 24 mil 767, y la pickup Nissan NP300, con 23 mil 136 vehículos comercializados.

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El desempeño de la Magnite resulta relevante debido a que comenzó a venderse en México apenas en abril de 2025. Desde su lanzamiento y hasta junio de este año acumuló 36 mil 692 unidades comercializadas, de acuerdo con información de Nissan.

El vehículo es fabricado en India y se ofrece en México con un motor turbo de un litro, transmisiones manual de cinco velocidades o automática CVT y seis bolsas de aire. Su precio de lista inicia actualmente en alrededor de 389 mil pesos, aunque las promociones y condiciones de financiamiento pueden modificar el costo final.

Las cifras también muestran el avance de las camionetas compactas en el mercado mexicano. De los diez vehículos más vendidos durante el periodo, tres fueron SUV: Nissan Magnite, Mazda CX-30 y Nissan Kicks.

La clasificación no incluye a las pickups dentro del segmento SUV. Si se consideran todas las camionetas, la Nissan NP300 conserva un volumen de ventas superior al de la Magnite.