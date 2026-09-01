Víctor Velázquez acelera sueño de estadio para Cruz Azul

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Tener un estadio propio sigue como una de las grandes prioridades de Cruz Azul. La directiva ya analiza distintas opciones para concretar un proyecto que la afición exige desde hace años y que, de acuerdo con Víctor Velázquez, debe quedar cerca de la Ciudad de México. "Seguimos trabajando para ya próximamente tener el estadio. Es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución, sobre todo, prioritarios", aseguró.

Durante la presentación de "Nación Azul", el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul reconoció que el camino no ha sido sencillo, principalmente por la dificultad para encontrar un terreno adecuado. "No ha sido fácil, sobre todo por los terrenos", explicó. También admitió que se trata de un objetivo personal: "Quiero dejar un legado de Cruz Azul, de dejarles un estadio a la afición, a la institución, y es algo que sí me quita el sueño, realmente".

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Velázquez explicó que uno de los mayores obstáculos está en las regulaciones actuales de la zona metropolitana. "Hace 30 años, créame que había terrenos por todos lados. Las regulaciones aquí en la zona metropolitana no eran tan estrictas como ahora", señaló. Además, puso como ejemplo las restricciones ambientales: "Ahorita tienes que ver que si tiras un árbol ya no te dejan mover una aguja".El dirigente también habló de las complicaciones que generan las vialidades, el agua y la oposición vecinal en una obra de esta magnitud. "En donde vas a probar el estadio ya se reúnen todos los vecinos y te dicen: te vas a acabar el agua, nos vas a llevar más tráfico, tránsito", explicó. Por eso, Cruz Azul busca certeza antes de comprometer una inversión de millones de dólares y espera que las autoridades confirmen desde el inicio: "Sí se puede, está palomeado. Te apoyo con todo".Opciones fuera del Valle de México tampoco han faltado. Velázquez reveló que Morelos e Hidalgo han mostrado interés en recibir la nueva casa de La Máquina. "Salirnos, nos han dicho en Morelos: pon aquí el estadio. En Hidalgo, hace poquito el gobernador nos dijo: vámonos para Hidalgo", contó. Aun así, la prioridad es clara: "Andamos buscando lo más cercano a la zona metropolitana".El presidente de Cruz Azul no ocultó que sueña con colocar cuanto antes la primera piedra del inmueble. "Me encantaría decirles: mañana mismo ya está aquí y de los predios que hemos presentado, mañana iniciamos. Me encantaría poner la primera piedra", afirmó. Aunque evitó revelar ubicaciones o fechas, reiteró que el club espera anunciar pronto el inicio de la construcción: "En un corto plazo les demos la gran noticia de iniciar la construcción de nuestro estadio".Cruz Azul presenta el proyecto "Nación Azul"Cruz Azul puso en marcha "Nación Azul", una iniciativa que busca acercar todavía más al club con su afición y construir una comunidad formal de seguidores. Bajo el lema "Una sola familia. Una misma nación", la institución pretende identificar a una base de fanáticos que calcula entre 16 y 18 millones de aficionados alrededor del mundo."Darles a conocer el proyecto que tenemos en Cruz Azul, que es tener un certificado que te acredite como fan de Cruz Azul", señaló Víctor Velázquez. El registro permitirá al club saber dónde están sus seguidores, conocer mejor su perfil y mantener una comunicación más directa con ellos. "Espero que este proyecto sea todo un éxito", agregó el directivo.El programa contempla beneficios como experiencias exclusivas con el equipo, productos personalizados y ventajas para la compra de boletos. También abrirá espacios para que los aficionados compartan opiniones y propuestas, con la intención de que Cruz Azul fortalezca la conexión con una de las aficiones más numerosas del futbol mexicano.Finalmente, Velázquez también recalcó que cualquier futbolista que llegue a La Máquina debe comprender lo que representa vestir esa camiseta. "Gente que sienta a la institución, que se enamore de la institución", señaló. Además, insistió en que el respeto hacia la afición no es negociable: "Siempre hay que ser muy agradecidos con la afición". Para el directivo, ese vínculo será clave en el futuro del club y también en uno de sus mayores pendientes, el de darle por fin a Cruz Azul una casa propia.