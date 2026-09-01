Segundo Informe de Sheinbaum, punto por punto

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Al rechazar que haya divisiones en el proyecto de la Cuarta Transformación y reiterar que defenderá la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes su segundo informe de gobierno en el que destacó avances en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y economía, a 23 meses de encabezar su sexenio.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comenzó su discurso con un llamado a la sencillez y honestidad a funcionarios federales y estatales, además de lanzarse contra gobiernos de oposición y criticar sus actos de lujos y excentricidades. Además, señaló que los salarios de los servidores públicos de más alto nivel no han aumentado.

En punto de las 11:05 horas, la Jefa del Ejecutivo afirmó que los recursos públicos recaudados se han traducido en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y acciones de seguridad. La mandataria federal también dedicó unos minutos para hablar y celebrar avances para las mujeres y pueblos indígenas y afromexicanos.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, a 23 meses del inicio de su gobierno, México ha demostrado ser un país fuerte, democrático y capaz de dialogar, al tiempo que destacó que su administración forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública.

Ante las versiones sobre posibles diferencias al interior de este movimiento, Sheinbaum rechazó que existan divisiones o rompimientos y aseguró que el objetivo común es la defensa del pueblo de México y su dignidad: "Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad", afirmó.

En materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum reportó la disminución de 51% en homicidios dolosos desde el 1 de octubre de 2024. Esta cifra equivale a 44 homicidios menos cada día y resaltó que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años.

Además, en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018. También se registraron disminuciones en el robo a transportista con violencia (-26.1%), robo de vehículo con violencia (-23.6) y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego (-11.4%).

De octubre de 2024 a julio de 2026, se han detenido a más de 63 mil personas relacionadas con algún delito y 207 de ellos, objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada. Por otro lado, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. También fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Migración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la relación con el gobierno de Estados Unidos ha enfrentado dificultades, pero afirmó que su administración ha decidido mantener siempre abiertos los canales de diálogo y buscar el entendimiento.

Señaló como uno de los aspectos más dolorosos el trato que han recibido personas mexicanas detenidas en territorio estadounidense, así como la muerte de 17 connacionales en centros de detención, por lo que, además de recurrir a los canales diplomáticos, su gobierno ha presentado denuncias en los casos en que corresponde y exigirá el pleno respeto a los derechos humanos.

Sheinbaum destacó que, a través del programa México te abraza, se ha brindado apoyo a más de 280 mil mexicanos que han regresado de Estados Unidos, con alimentos, traslados a sus comunidades, atención médica y psicológica, así como documentos de identidad.

Destaca avances en materia económica

En materia económica, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el humanismo mexicano y la economía moral parten de una idea sencilla: "estar al servicio de la gente y eso solo puede lograrse con honestidad. No podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias".

Señaló que tras 36 años de "empobrecimiento" y aumento de las desigualdades; desde 2019, las y los trabajadores viven una "primavera laboral". Destacó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, es decir, 154% más en términos reales. En la frontera norte, el salario mínimo alcanza 13 mil 409 pesos mensuales.

Mientras que el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, lo que calificó como "el más alto de la historia". La Jefa del Ejecutivo también destacó la aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral de manera paulatina hasta llegar a 40 horas semanales en el 2030.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo reconoció que en los últimos meses, México ha enfrentado difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno del presidente Donald Trump.

Se registró un récord en inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, alcanzando los 35 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2024. En el segundo trimestre, dijo, el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al primer trimestre anterior y de 1.9% respecto al segundo trimestre de 2025.

Sheinbaum Pardo también afirmó que la inflación va a la baja, que no ha aumentado el precio de la gasolina regular, ni del diésel y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% en términos reales.

"El peso está fuerte, se mantienen cerca de 17 pesos por dólar. Una de las monedas más apreciadas en todo el mundo", presumió frente a su gabinete ampliado y autoridades estatales, las cuales sumaron más de 300 invitados.

Agregó que se está recuperando la soberanía energética de la nación con el rescate de Pemex y la CFE con compromiso ambiental. Entre otras acciones, mencionó la construcción de plantas de ciclo combinado, centrales hidroeléctricas, coquizadoras y esquemas de inversión mixta.

Apuntó que se realizan obras de electrificación para alcanzar el 99.99% en el 2030; la deuda de Pemex, mencionó, se encuentra en 20 mil millones de dólares.

"A todos aquellos que criticaron" la construcción la Refinería de Dos Bocas, indicó que hoy se demuestra que enfrentamos el aumento en los precios de los combustibles y el desabasto que afecta a los países.

Sheinbaum critica periodo neoliberal en materia de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que México vivió un retroceso en materia de salud y aprovechó para criticar el "periodo del neoliberalismo". Recordó que entre 1943 y 1982 se construyeron en el IMSS, 29 mil 500 camas hospitalarias, mientras que en el periodo del neoliberalismo (1983 a 2018), solo se agregaron 4 mil.

"Fue tal el desdén, negligencia que al final de esa época había más de 80 hospitales a medio construir o inservibles que presumían haber inaugurado. Los medicamentos y los insumos médicos se compraban a un reducido grupo de empresas intermediarias que cobraban a sobreprecio y había una ineficiencia en la distribución que entorpecía la entrega en las zonas de mayor marginación", declaró al lanzarse contra el Seguro Popular.

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Sheinbaum Pardo indicó que en el sexenio del expresidente López Obrador se creó el IMSS Bienestar, con el cual se han incorporado 24 estados. Detalló que para este 2026, la atención en consultas de especialidad habrá crecido 106% comparado con 2022. Aseguró que han concluido y están operando 33 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE y del IMSS Bienestar, además de 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios.Para atender el abasto oportuno de medicamentos, insumos médicos, informó que se realizan compras consolidadas directamente con los proveedores y creó el programa Rutas de la Salud para las unidades médicas y hospitales del sistema IMSS Bienestar, a través de las cuales se han distribuido 2 mil millones de piezas.En materia de vivienda, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se fijó la meta de construir un millón 800 mil viviendas para familias que ganen menos de 2.9 salarios mínimos.Detalló que a la fecha se han contratado 668 mil viviendas, de las cuales 278 mil están en construcción y ya se asignaron 90 mil a familias mexicanas. Señaló que las instituciones han otorgado 779 mil créditos más accesibles a familias con mayores percepciones y la meta es otorgar 2.2 millones.Por otro lado, se han beneficiado 717 mil familias con créditos de apoyo de mejoramiento de vivienda de los 108 millones que el gobierno federal estableció como meta. Reiteró que se han corregido 5 millones de "créditos impagables". Para garantizar la propiedad, también se han regularizado 337 mil hogares de 1.2 millones que el gobierno estableció como meta."Juntando todas estas acciones, el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio", agregó.Por otro lado, la mandataria federal aseguró que se ha simplificado y eliminado 60% de los trámites y destacó un catálogo único de trámites y servicios con los estados y los municipios.Sobre el desarrollo de proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, mencionó al auto eléctrico Olinia; el programa de semiconductores Kutzari; satélites de observación; un sistema de monitoreo oceánico; y Quetzal, un vehículo aéreo no triturado, entre otros.Señaló que aumentó en 193% los apoyos de investigaciones científicas, así como la atracción de académicos mexicanos en el extranjero para que colaboren en nuestro país a través de la Diáspora Mexicana.La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que uno de los objetivos de su gobierno es garantizar que las y los jóvenes permanezcan en la escuela, al señalar que una beca puede marcar la diferencia entre continuar los estudios o abandonarlos.Destacó que millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior reciben apoyos económicos, además de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de más de 63 mil planteles durante 2026.Sheinbaum también resaltó la creación del Bachillerato Nacional, con el propósito de unificar la educación media superior pública, así como la eliminación del examen de admisión en 17 entidades.La transformación también se vive en las aulas, dijo la presidenta al destacar las becas para los estudiantes de educación básica en 8 millones de alumnos de primaria con la Beca Rita Cetina; 5 millones de educación media superior con ,a Beca Benito Juárez; y 800 mil universitarios con Jóvenes Construyendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que convirtió el amor en política pública, y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México. Mencionó 42 millones 860 mil derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos destinados al bienestar de la gente.Destacó 13 millones adultos mayores beneficiarios, más de 2 millones que reciben Mujeres Bienestar, 2 millones de personas con discapacidad y 500 mil jóvenes construyendo el futuro. Destacó la producción de caña, frijol y maíz, así como el ordenamiento de la producción del maíz blanco nacional y la conservación a través del programa "El Maíz es la Raíz".En materia deportiva, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los deportistas mexicanos alcanzaron la mejor participación de la historia nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Indicó que los deportistas están conquistando los primeros lugares en campeonatos mundiales de distintas disciplinas, como clavados, ciclismo, remo y tiro con arco.Indicó que la Olimpiada y Paralimpiada Nacional constituyen el semillero deportivo más grande del país y activan a más de 4 millones de niñas, niños y jóvenes. Por otro lado, dijo, los Juegos Deportivos Nacionales Escolares reúnen a más de 5 millones de estudiantes.Como parte de la celebración de la Copa Mundial de Futbol, mencionó que el gobierno federal desarrolló el Mundial Social, con el cual se construyeron 2 mil 226 canchas, mil 123 murales alusivos al fútbol realizados por el Instituto de la Juventud, mil 166 recuperaciones de espacios deportivos, así como 74 mundialitos y copas con la participación de 1.1 millones de personas de todas las edades. Aseguró que los torneos escolares permanecerán todos los años.

Defiende megaobras de la 4T

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno desde el patio central de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió las Megaobras de la 4T impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó el país de 2018 hasta el 2024.

Ante sus más de 300 invitados, entre los que destacaron su gabinete legal y ampliado, gobernadores y gobernadoras, así como invitados especiales, la Presidenta de México habló de los avances del Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, obras insignias del movimiento de la Cuarta Transformación.

Cerca de cumplirse las 12 del mediodía y a una hora de presentar los avances de su Gobierno, Sheinbaum Pardo dedicó varios minutos de su informe para resaltar la visita de millones de pasajeros a las distintas Megaobras impulsadas por la 4T.

"Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que no funciona, que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado", afirmó.

Sobre la aerolínea Mexicana de Aviación, la jefa del Ejecutivo destacó que ha casi tres años de su creación, ha transportado a un millón de pasajeros y adelantó que "llegaremos al triple con 14 aviones más de acuerdo a sus metas".

Agregó que el AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros, sólo en el primer semestre de 2026, una cifra que, subrayó, está "incluso por encima de lo planeado".

En cuanto al Tren Interoceánico, el mismo que descarriló el pasado diciembre de 2025 y dejó a 14 personas sin vida, la Presidenta de México confirmó que iniciará nuevamente sus operaciones para pasajeros entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, esto, dependiendo de sus tramos.

Asimismo, enfatizó en que el mismo Tren Interoceánico ha transportado un total de 2 millones de toneladas a más de dos años de haber iniciado sus operaciones.

En otras obras, Sheinbaum Pardo enfatizó que hay avances en los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas, así como el Tren Maya de carga.

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