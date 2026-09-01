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Suspende SSPC ocho bailes en vía pública

Las intervenciones se concentraron en zonas norte y sur

Por Rolando Morales

Septiembre 01, 2026 01:07 p.m.
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Suspende SSPC ocho bailes en vía pública
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital intervino y suspendió ocho bailes realizados en la vía pública durante el fin de semana, luego de reportes realizados por vecinos y comités ciudadanos, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Villa Gutiérrez explicó que tan solo el domingo fueron detectados dos bailes en calles de la colonia San Luis, separados por apenas unas cuadras. En ambos eventos, realizados sin autorización en la vía pública, se concentraban alrededor de 400 personas, por lo que elementos municipales acudieron para suspenderlos tras recibir las denuncias correspondientes.

      Aseguró que, una vez que reciben los reportes, la corporación interviene de manera para evitar situaciones que puedan derivar en hechos de violencia o alteraciones al orden público.

      Añadió que la suspensión de estos eventos busca reducir riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas en la calle, así como prevenir lesiones u otros delitos. Aunque no identificó una colonia específica como foco permanente de este fenómeno, señaló que las intervenciones suelen concentrarse principalmente en las zonas norte y sur de la ciudad.

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