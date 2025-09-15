Arresto del sobrino de Bermúdez, clave para su captura

CIUDAD DE MÉXICO.- La detención en julio pasado de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, fue clave en la localización y posterior arresto de quien fuera secretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, aseguró este domingo el diario paraguayo ABC.

De acuerdo con este medio, Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, empezó a ser buscado en Paraguay el 23 de julio, días después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum confirmara que Gerardo Bermúdez fue detenido por una presunta red de apuestas ilegales.

Según sostiene el diario ABC, tras enterarse de que Bermúdez Arreola era sobrino de un importante prófugo mexicano, analistas de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay dedujeron que era muy probable que el tío también se encontrara en suelo del país sudamericano. El medio señaló que lo primero que hicieron los agentes de inteligencia fue inspeccionar el complejo en Surubi-i, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde vivía Bermúdez Arreola.

“Tras varios días de vigilancia, finalmente ubicaron una casa en la que efectivamente estaba el objetivo”; esto es, Hernán Bermúdez.

Fue entonces, dice ABC, que la SNI informó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que desplegó personal en la zona para obtener más indicios.

El diario, que dijo tener como fuente a agentes de la Senad, señaló que “tras la recolección de un gran cúmulo de evidencias, como fotografías y patrones de conducta, los agentes del Estado de Paraguay enviaron sus archivos a México, donde analistas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportaron que había 92% de certeza” de que la persona ubicada por las fuerzas paraguayas fuera El Comandante H.