La madrugada del 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores Hidalgo, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la Iglesia señalando así que la lucha por la independencia había comenzado.

Los insurgentes pelearon con palos, machetes y unos cuantos rifles.

Avanzando por las principales ciudades del país reunieron adeptos a la causa.

Esta lucha que le dio la libertad al pueblo duró 11 años; el 27 de septiembre de 1821 se proclamó a México como una nación libre y soberana.

Por ello, es una costumbre celebrar el “Grito de Independencia” y lo realizará la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo desde el balcón central del Palacio Nacional, ubicado en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México.

La celebración se efectúa también en cada una de las ciudades del país, donde los habitantes unen sus voces para gritar con júbilo ¡Viva México!