Arremete Lula contra aranceles y Donald Trump

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el domingo un arancel que implementó Estados Unidos del 50% sobre los productos brasileños, argumentando que la medida era “política” e “ilógica”.

En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Lula aseguró que su gobierno está abierto a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. “Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están en la mesa de negociación”, afirmó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso los aranceles en julio, mencionando lo que calificó como una “cacería de brujas” contra el exmandatario Jair Bolsonaro, quien en ese momento enfrentaba un juicio por un intento golpista. El juicio concluyó el jueves después de que un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal consideró que Bolsonaro había intentado un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Lula, lo que generó temores de medidas adicionales de Estados Unidos contra Brasil.

Lula manifestó que estaba orgulloso del Supremo Tribunal Federal por su “decisión histórica” que salvaguarda a las instituciones de Brasil, el estado de derecho democrático y no es una “cacería de brujas”.

“(El fallo) se produjo luego de meses de investigaciones que descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente ya un juez del Supremo Tribunal”, dijo Lula.

Lula agregó que el incremento del arancel “no sólo era equivocado, sino ilógico”, mencionando el superávit de 410.000 millones de dólares en comercio bilateral de bienes y servicios que Estados Unidos ha acumulado en los últimos 15 años.

El artículo de opinión es una señal de que Brasil se prepara para posibles sanciones adicionales tras el fallo del máximo tribunal.