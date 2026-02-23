logo pulso
Artículo 19 reporta al menos ocho agresiones contra periodistas tras jornada violenta

La organización documentó ataques en cinco estados y pidió a autoridades reforzar la protección a la prensa

Por El Universal

Febrero 23, 2026 07:49 a.m.
A
Artículo 19 reporta al menos ocho agresiones contra periodistas tras jornada violenta

La violencia desatada en 20 estados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", también generó estragos entre periodistas.

De acuerdo con Artículo 19, se documentaron al menos ocho agresiones contra la prensa durante la jornada de bloqueos y actos delictivos de este domingo.

En redes sociales, la organización reportó dos ataques en Guanajuato, dos en Jalisco, dos en Tamaulipas y uno en Michoacán y Sinaloa, respectivamente, todos posiblemente vinculados a grupos del crimen organizado o sujetos desconocidos.

A la vez, indicó que se registró una agresión más, ocurrida en Nayarit, la cual está "en proceso de documentación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El periodismo tiene un rol vital: informar a la ciudadanía sobre lo que ocurre para que pueda tomar decisiones conscientes sobre su propia seguridad", expresó.

En ese contexto de alto riesgo, Artículo 19 hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a cumplir con su obligación de garantizar la protección a periodistas y generar condiciones óptimas de seguridad para la libertad de expresión.

De igual modo, exhortó a medios de comunicación a fortalecer y activar protocolos de seguridad para sus reporteros, particularmente quienes cubren hechos de violencia, pues "la prevención no es opcional".

Esta cifra es preliminar, ya que la asociación continúa monitoreando el desarrollo de los hechos y su cobertura informativa, lo que podría aumentar el número de periodistas agredidos.

"Periodista, si eres víctima de agresión, contáctanos a través de nuestras redes sociales", agregó.

