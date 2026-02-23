Raúl Jiménez firma doblete y rescata al Fulham en la Premier

Raúl Jiménez firmó su mejor actuación desde que llegó al Fulham (2023); cuando su equipo más lo necesitaba, apareció el delantero mexicano para marcar un doblete y que guió el triunfo del conjunto londinense como visitante por 1-3 ante el Sunderland, en la jornada 27 de la Premier League de Inglaterra.

En un partido ríspido y con pocas ocasiones claras de cara a los arcos, tuvo que aparecer al 54´ el canterano de las Águilas del América con un potente cabezazo para cruzar el balón y dejar sin oportunidad de reacción al arquero Robin Roefs.

El Fulham pisó el acelerador, y casi de manera inmediata, le llegó la oportunidad de acrecentar el marcador por la vía desde los once pasos, la especialidad del delantero de 34 años. Jiménez tomó el esférico y, fiel a su estilo, dio unos pasos al frente con una ligera pausa, para finalmente mandar su tiro al costado izquierdo del arquero (61´). De esta manera, Jiménez marcó su primer doblete con la camiseta del conjunto londinense.

Al 76´, el Sunderland "cobró vida" luego con tiro de penalti que cobró de manera exitosa el francés Enzo Le Fée. Por un momento, parecía que los "Black Cats" podían aspirar al empate; sin embargo, en la recta final, apareció Alex Iwobi para firmar el tanto que sentenció el encuentro.

Raúl Jiménez suma ocho tantos en lo que va de la temporada.