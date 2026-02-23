logo pulso
PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Embajador de EU reconoce a México tras operativo contra "El Mencho"

Ronald Johnson destacó el profesionalismo de las fuerzas mexicanas

Por El Universal

Febrero 23, 2026 07:33 a.m.
A
Tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho" después de un operativo en Jalisco, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por esta acción.

El embajador indicó que Estados Unidos "se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos".

"Reconozco al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por su profesionalismo y determinación en la operación dirigida contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de generar violencia en nuestras comunidades", declaró.

El diplomático estadounidense también expresó su respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad "que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal".

Destacó que esta operación subraya una realidad clara: "Las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas".

Añadió que bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes.

