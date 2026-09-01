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Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en Premios Juventud España

Ángela Aguilar y Christian Nodal mantienen su relación y apoyo mutuo tras dos años de matrimonio.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 04:12 p.m.
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Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en Premios Juventud España
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      Ángela Aguilar y Christian Nodal no se habían dejado ver juntos desde hace un rato, la pareja se mantuvo alejada del ojo público hasta hace unas horas que llegaron al primer ensayo de los Premios Juventud, los cuales se realizarán por primera vez en Mallorca, España.


      Los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión; las plataformas ViX y YouTube; y, en México, por el Canal 5.

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      Ángela será una de las artistas que cantará un tema mexicano en la gala, "Cielito lindo", y en redes ya circulan videos de parte del ensayo en el que aparece con un atuendo en color blanco.
      La hija de Pepe Aguilar no está sola, su esposo, el intérprete de regional mexicano, Christian Nodal, está nominado y también cantará en el evento que también actuarán Wisin, Camilo, Yandel, Natanael Cano, Manuel Carrasco, Aria Vega, además de los grupos DND (Do Not Disturb) y Santos Bravos.
      Ángela y Christian han dado mucho de qué hablar porque a dos años de su matrimonio siguen mostrando públicamente que están enamorados y que se apoyan mutuamente en sus carreras.
      La escena de ambos persignándose se ha vuelto viral, y se ha convertido en una especie de ritual que la pareja hace previo a una actuación sobre el escenario.
      Christian dijo en entrevista que Ángela le ha enseñado mucho sobre cultura mexicana, y adelantó que para la ceremonia portará algo muy especial.
      En redes también circulan videos de la edición 2019 de Premios Juventud, donde Ángela y Christian también asistieron como invitados, eran amigos en aquel momento y la cantante tuvo múltiples cambios de look.
      Siete años después regresan a la premiación casados. y Ángela mostrando los anillos que le ha regalado su marido.

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