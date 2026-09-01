Reconocen trayectoria de "Hermes" en la SEMAR

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Reconocen trayectoria La Secretaría de Marina (Semar) informó que se efectuó la ceremonia de baja por edad límite del elemento canino Hermes, quien concluyó su servicio en la Institución tras siete años y ocho meses.

El evento que se realizó en las instalaciones de la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Colima, contó con la presencia de Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, quienes se reunieron para rendir el homenaje conforme al protocolo a este integrante canino de raza Pastor Belga Mallinois.

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Durante el acto se destacó el rigor técnico y profesionalismo de este lomito, así como el vínculo de lealtad, disciplina y trabajo en equipo consolidado a lo largo de los años con su manejador.-----"Hermes", binomio canino desde nacimientoHermes nació e ingresó a las filas de la Armada el 1 de enero de 2019, efectuó su adiestramiento en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos (GOCBC) con sede en la Ciudad de México.El 14 de mayo de 2020 fue adscrito a este Mando Naval, donde se destacó por su función zootécnica en la búsqueda, localización y marcaje de material explosivo.A lo largo de su trayectoria operativa en el puerto de Manzanillo, participó en dispositivos de inspección y vigilancia.De acuerdo con la dependencia, Hermes ejecutó exitosos marcajes positivos que permitieron la interceptación de armamento y explosivos, contribuyendo de manera directa a neutralizar amenazas y salvaguardar a la ciudadanía.En un comunicado la Semar resaltó que en la ceremonia el perrito se despojó de su collar, correa y arnés de trabajo no solo como un especialista ejemplar, sino como un héroe silencioso que encarnó en cada jornada los valores más elevados de la patria.Al concluir esta etapa operativa, inicia para él una nueva vida de descanso en un hogar que le brindará los cuidados y cariños.La Semar enfatizó que la historia de los binomios caninos representa un pilar fundamental dentro de las capacidades de la Institución.En la Sexta Región Naval estos elementos constituyen una fuerza en labores de inspección, seguridad interior y neutralización de riesgos, donde la precisión de su capacidad olfativa y su temple operativo marcan la diferencia en misiones críticas.La Semar reiteró la importancia y el valor de sus binomios caninos, cuyo adiestramiento, lealtad y entrega incondicional fortalecen día con día la misión de velar por la paz, la seguridad y el bienestar de los mexicanos.de "Hermes" en la Semar