logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

El Paquete Económico 2027 mantendrá impuestos estructurales sin crear nuevos gravámenes

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:53 p.m.
A
Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       La Cámara de Diputados prevé hacer modificaciones para aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas en el Paquete Económico de 2027, incluso, ya existen propuestas de varios diputados, afirmó Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


      "Nosotros esperamos que algunos (impuestos) puedan actualizarse, pero en el sentido de que es un paquete responsable, nosotros sentimos que el esfuerzo se tendría que hacer sobre todo en como hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? con las bebidas azucaradas. Es decir, hay un tema de salud. A partir de ese tema de salud, tendríamos que revisar dónde ajustamos... Ya hay propuestas de varios diputados", comentó, previo al inicio del nuevo periodo de sesiones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al legislador de Morena se le preguntó directamente si en esas modificaciones que se prevén, están contempladas las bebidas alcohólicas, a lo que respondió que también se incluirán como parte de una política de salud.
      "(¿Estarán las bebidas alcohólicas?) Claro, o sea, todos. O sea, ahí tienes el tema del sodio, tiene del tema de las bebidas alcohólicas. Si somos congruentes en el sentido de como lo hicimos, como se anunció, como lo planteamos en el caso del IEPS de bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y tendremos que discutir", explicó.
      Antonio Altamirano aseguró que el Paquete Económico de 2027 no contendrá impuestos de nueva creación, pero se realizarán ajustes a algunos impuestos.
      "De inicio, estamos hablando de un paquete económico que no va a mover los impuestos estructurales. Segundo, no hay nuevos impuestos en el sentido de nuevos impuestos, porque a veces no, a veces nos confundimos, pensamos que por al actualizar un impuesto es nuevo, no. No, es nuevo cuando llegó el IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) y luego se fue, ¿no? ¿Se acuerdan? No. No hay nuevos impuestos, no se mueven los impuestos más importantes, los estructurales", dijo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas
      Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

      Prevén aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

      SLP

      El Universal

      El Paquete Económico 2027 mantendrá impuestos estructurales sin crear nuevos gravámenes

      Paulo García deja el Congreso tras ser nombrado presidente de Morena
      Paulo García deja el Congreso tras ser nombrado presidente de Morena

      Paulo García deja el Congreso tras ser nombrado presidente de Morena

      SLP

      El Universal

      Diputado panista Ricardo Rubio cuestiona validez de protesta de suplente de Paulo García.

      Reconocen trayectoria de Hermes en la SEMAR
      Reconocen trayectoria de Hermes en la SEMAR

      Reconocen trayectoria de "Hermes" en la SEMAR

      SLP

      El Universal

      La ceremonia en Manzanillo reunió a autoridades navales para homenajear a Hermes por su servicio.

      Nuevo León aplicará nueva Ley de Educación en ciclo 2026-2027
      Nuevo León aplicará nueva Ley de Educación en ciclo 2026-2027

      Nuevo León aplicará nueva Ley de Educación en ciclo 2026-2027

      SLP

      El Universal

      Juan Paura destaca avances en inclusión, movilidad escolar y revalorización del magisterio en Nuevo León.