Aseguran arsenal del CJNG en Nayarit durante operativo conjunto

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con autoridades federales y de Nayarit aseguraron un inmueble en el poblado de la Peñita de Jaltemba, Nayarit relacionado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También incautaron 87 fusiles, dos ametralladoras, nueve piezas constitutivas, más de 42 mil cartuchos útiles, mil 470 cargadores útiles, 43 granadas, aproximadamente 4. 5 kilogramos de hierba verde con características similares a la marihuana, 129 cubetas con objetos denominados "ponchallantas", 175 chalecos y 110 porta cargadores.

La dependencia resaltó que los artefactos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

¿Quiénes participaron en el operativo?

En este operativo también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN). Agencia de Investigación Criminal y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La Semar reiteró que contribuye a la suma esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada, coadyuvando con autoridades de los tres órdenes de gobierno contribuyendo de esta manera a inhibir las actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en esa entidad.