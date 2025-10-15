Mirador
Este hombre del retrato, este hombre triste,
es mi padre: Mariano Fuentes Flores.
No están en el retrato sus dolores,
su mansa soledad. Él ya no existe.
Murió hace mucho tiempo, pero asiste
todos los días a la cita. Amores
y muertos vuelven siempre como azores
a la percha del alma. ¿Conociste
a mi padre? Yo no. Sólo lo quise.
No se lo dije nunca. No se usaba.
Como hizo con su padre con él hice.
Cuando por su ataúd crucé el abismo
ya era tarde. Hoy que digo “Yo te amaba”
el hombre del retrato soy yo mismo.
