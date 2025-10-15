logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Este hombre del retrato, este hombre triste,

es mi padre: Mariano Fuentes Flores.

No están en el retrato sus dolores,

su mansa soledad. Él ya no existe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Murió hace mucho tiempo, pero asiste

todos los días a la cita. Amores

y muertos vuelven siempre como azores

a la percha del alma. ¿Conociste

a mi padre? Yo no. Sólo lo quise.

No se lo dije nunca. No se usaba.

Como hizo con su padre con él hice.

Cuando por su ataúd crucé el abismo

ya era tarde. Hoy que digo “Yo te amaba”

el hombre del retrato soy yo mismo.

AFA.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

Proceso inflamatorio
Proceso inflamatorio

Proceso inflamatorio

SLP

PULSO

De poeta
De poeta

De poeta

SLP

PULSO

Mataron el amparo
Mataron el amparo

Mataron el amparo

SLP

PULSO