Trabajadores del SAT, en paro

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) vaya a representar afectaciones mayores en la atención a los contribuyentes, pues señaló que son pocos quienes se sumaron al paro.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, están atendiendo el tema.

“Son pocos trabajadores realmente que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos… No es algo que vaya a generar un problema grave”, dijo.

Este martes, trabajadores del órgano recaudador de impuestos comenzaron un paro bajo la modalidad de “brazos caídos”, como parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Alrededor de 50 empleados se concentraron frente a las oficinas del SAT ubicadas en Viaducto Río de la Piedad número 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde realizaron un bloqueo que afectó las vialidades centrales y laterales del Viaducto, en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por su parte, el SAT aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse ayer. Informó que está atendiendo las solicitudes de los trabajadores con apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

En una tarjeta informativa, indicó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.

Señaló que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas.