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Aseguran más de una tonelada de coca

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran más de una tonelada de coca
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      Ciudad de México.- En dos acciones realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un presunto infractor de la ley y aseguraron 32 bultos con un peso de más de una tonelada de cocaína.

      En un primer evento los navales aseguraron 16 bultos con 629 kilos de cocaína, mientras que en una segunda acción localizaron 16 bultos con 520 kilos.

      En un comunicado la dependencia señaló que a la persona detenida le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

      Estos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.

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      En la presente administración suman más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en la mar. "Una vez determinado el peso ministerial del aseguramiento actual, este se incorporará al acumulado".

      La Semar resaltó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales.

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