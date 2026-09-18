Aseguran una megabodega de huachicol

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN JOSÉ ITURBIDE, Gto.- Un cateo judicial en la comunidad de La Fragua —en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato— puso al descubierto un centro de almacenamiento de huachicol, en donde se encontraron 59 millones de litros de hidrocarburo con características de diesel, gasolina regular y premium.

En la intervención, autoridades de seguridad aseguraron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que ese resultado se logró como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos.

El mandato judicial fue ejecutado por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Fueron localizados y asegurados 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transporte y documentación relacionada con los hechos investigados", indicó la dependencia. Explicó que debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, las maniobras para su medición, identificación y manejo se continuarán bajo la supervisión de personal especializado y de las autoridades competentes.

En un comienzo explicó que esas medidas buscan prevenir derrames, incendios o cualquier otra situación que pudiera afectar a la población, sus bienes o al medio ambiente.

La dependencia indicó que el inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La fiscalía federal es la autoridad responsable de continuar con las investigaciones, así como de ordenar los dictámenes periciales necesarios para determinar la cantidad definitiva de hidrocarburo, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto.