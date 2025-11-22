Asesinan a agente de tránsito en Culiacán; es el tercer ataque en un mes

CULIACÁN, Sin.- Sobre el boulevard Pedro Infante, cerca del fraccionamiento Infonavit las Flores, de esta ciudad, un elemento de tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, de nombre David "N", de 37 años, fue asesinado a balazos, cuando conducía su vehículo particular y se dirigía a ingresar a servicio.

Sus atacantes lograron abrir la puerta del copiloto de su vehículo Honda Civic, de color blanco y le dispararon en varias ocasiones para luego huir rápidamente del sector, por lo que estos no lograron ser detenidos.

David "N", con once años de servicio en la corporación de seguridad municipal, como agente de tránsito, quedó muerto en el interior de su vehículo, por lo que las diversas corporaciones desplegaron un fuerte operativo en busca de los agresores, sin lograr ser ubicados.

Con este nuevo ataque, suman tres elementos de tránsito que han sido privados de la vida en forma violenta en el transcurso de un mes, solo el pasado 18 octubre, la pareja de agentes, Luis Alberto "N" de 42 años de edad e Iris Irene "N" de 38 años, fueron atacados a balazos por un grupo armado

Los agentes que se encontraban en servicio recorrían el fraccionamiento Rincón de San Rafael, en la capital del estado, cuando fueron blanco de disparos de armas automáticas, sus agresores emprendieron la huida, pero fueron ubicados y perseguidos, hasta ser capturados.

Uno de los cuatro detenidos con relación a la ejecución de la pareja de agentes de tránsito en servicio en Culiacán, a los que les aseguraron diez armas de fuego, treinta y cinco cargadores y cuatro granadas, fue un menor de 15 años de edad, de nombre Carlos Abraham "N".

Otro de los detenidos por este doble homicidio de los agentes de tránsito, fue identificado como Edgar "N", de 23 años de edad, exjugador de futbol profesional que se inició en las fuerzas básicas del equipo de los Tigres de Nuevo León.