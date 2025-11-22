Contienen avance del GBG en norte

Ciudad de México.- Con una inversión de más de 2.122 millones de pesos (unos 114 millones de dólares) y con más de 4,000 millones de moscas estériles, México ha evitado la dispersión de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) en el norte del país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En un comunicado, a un año del primer caso de gusano barrenador, la dependencia precisó que los casos activos son 941 y equivalen a sólo el 0.003% del hato a nivel país y se concentran en el sur–sureste y en el norte no se registran casos activos, además que se han revisado 2.2 millones de animales.

La Sader, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dijo que México cuenta con “capacidades fortalecidas y una hoja de ruta clara” para avanzar de la contención hacia la erradicación del GBG.

Durante este periodo, México “desplegó la operación sanitaria más amplia de las últimas décadas en materia de salud animal”, lo que ha permitido mantener contenido al GBG en el sur-sureste.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras un periodo inicial de crecimiento, apuntó la Sader, las acciones coordinadas de inspección, tratamiento, restricción de movilizaciones, barrido sanitario y vigilancia activa “han permitido estabilizar la situación”.

Además precisó que el 99.9% de los casos positivos se concentra en la región sur–sureste, lo que confirma la efectividad de las barreras sanitarias implementadas en el resto del territorio.

Recordó que el plan de trabajo conjunto de Senascia y APHIS (Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de EU), fortaleció la estrategia binacional de inspección, trampeo, verificación en tránsito y liberación de moscas estériles.