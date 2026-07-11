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Asesinan a exalcalde de Fresnillo

Por El Universal

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a exalcalde de Fresnillo
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      Zacatecas, Zac.- Familiares y autoridades confirmaron que el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, quien saltó a la fama nacional en 2013, al convertirse en el primer alcalde gay postulado por el PRI, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Guadalajara, Jalisco.

      El político estuvo en calidad de no identificado hasta la noche del jueves. De acuerdo a las primeras versiones, el hecho ocurrió la noche del pasado martes en un establecimiento en la colonia Santa Elena de la Cruz, cuando una persona armada le disparó y luego huyó en una motocicleta.

      El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, mencionó que al entablar comunicación con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, instancia que integra la investigación del caso, se le confirmó que el fallecimiento de Benjamín Medrano fue producto de un disparo de arma de fuego en el cráneo, al ser ejecutado al interior de una paletería en Guadalajara.

      El empresario y político zacatecano también fue diputado federal del PRI del 2015 a 2018 y se desempeñó como coordinador organizador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en la administración pasada.

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      Por este último cargo, a la llegada del actual gobierno morenista de David Monreal Ávila, se inició una denuncia penal en su contra interpuesta por la Secretaría de la Función Pública, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, lo que lo orilló a huir de Zacatecas. Debido al pleito político y legal, desde entonces se desconocía su paradero.

      Por su parte, Juan Carlos Medrano, el hermano de Benjamín, exigió a las autoridades de Jalisco y al gobierno federal que este caso sea investigado a fondo, tras considerar que, en los últimos años su hermano enfrentaba no solo un proceso judicial, sino aseguró que vivía "una persecución política" que lo orilló a que estuviera viviendo Tijuana, Nayarit, Mazatlán, y Estados Unidos.

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