Asesinan a joven a balazos en el Cetis 33

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en la vía pública, en las inmediaciones del CETIS 33, ubicado en la colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego.

Tras los disparos, el joven quedó tendido e inconsciente sobre la vía pública, con varias heridas provocadas por los proyectiles. Al momento del ataque no había estudiantes en la zona, por lo que no se reportó afectación a la comunidad escolar.

Paramédicos de Protección Civil de Azcapotzalco acudieron al lugar y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Dos mujeres que se encontraban en las inmediaciones fueron atendidas por crisis nerviosa.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos habrían participado en la agresión y escaparon del sitio. Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial el móvil del homicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los sicarios, dos hombres de aproximadamente 25 años, fueron captados a bordo de una motocicleta negra. Ambos portaban prendas blancas en la parte de arriba.