Asesinan a regidora al salir de su hogar

Ciudad de México.- La representante ciudadana a nivel municipal de la localidad de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban fue asesinada en la mañana de este jueves en plena calle cuando salía de su domicilio.

Según reportan medios locales, el asesinato de la mujer, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se perpetró cuando dos sujetos armados en una motocicleta comenzaron a dispararle cuando abandonaba de su casa.

El cuerpo se encontró sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad vecina de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec, informó la fiscalía estatal.

“Personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso”, recogió el comunicado del Ministerio Público, que ya inició la investigación.

Guadalupe Urban era la representante ciudadana a nivel municipal de Parques y Jardines y formaba parte de la administración municipal desde el año 2025 y hasta 2027.

En un mensaje en redes sociales el ayuntamiento expresó su consternación. “Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto no debe quedar impune”.

De igual manera, el Partido Verde Ecologista de México emitió un comunicado en el que lamentaba “el fallecimiento de nuestra amiga y compañera”.

El asesinato, se une al de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca, ocurrido tres días antes.

Por otra parte, el ex presidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue encontrado con vida este jueves tras cuatro días de haber sido reportado como desaparecido, según informó la fiscalía de Michoacán.

Correa Gómez llevaba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, cuando fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, Michoacán. Por el momento, se desconoce el motivo de la desaparición del exalcalde y el lugar concreto en el que fue hallado.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.