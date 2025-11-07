Incautan 2.5 t de cocaína

Ciudad de México.- Autoridades incautaron este jueves unos 2.500 kilos de cocaína repartidos en 87 paquetes en una operación realizada frente a las costas del Pacífico de Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El aseguramiento ocurrió mientras fuerzas de seguridad del país realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea, “se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de 1.354 kilogramos de presunta cocaína; en seguimiento a esta operación, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de 1.196 kilogramos de cocaína”, según detalló la SSPC en un comunicado.

Las sustancias decomisadas representan una afectación económica de más de 980 millones de pesos (52,65 millones de dólares estadounidenses) y unas cinco millones de dosis.

La droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien comenzará una investigación.

En la operación participaron miembros de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde octubre de 2024, México ha incautado en operaciones en el mar unas 51 toneladas de cocaína.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.