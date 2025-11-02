Miles festejan a la muerte

Ciudad de México.- El Gran Desfile de Día de Muertos, que está por cumplir ya una década, volvió a convocar a cientos de miles de capitalinos, turistas nacionales e internacionales sobre Paseo de la Reforma para celebrar a los que se han ido físicamente de este mundo.

Desde antes de las 14:00 horas, cuando arrancó oficialmente el paso de 8 mil participantes, miles de personas ya estaban instaladas en las banquetas desde la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, hasta el Zócalo capitalino.

Cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo inicial del desfile que, aseguró, este año fue el más grande con 50 comparsas y donde confluyeron “miles de personas talentosas” para mostrar la vitalidad de la Ciudad de México, muchos ya estaban con el rostro pintado de catrinas o catrines para observar las enormes figuras de cartón o a los bailarines.

Desfilaron los xoloitzcuintles, catrinas, charros, pachucos, guerreros prehispánicos, quinceañeras, jaguares y serpientes emplumadas, así como personajes populares como Tongolele, Carlos Monsiváis, Juan Gabriel, Rockdrigo González y Paquita la del Barrio, quienes regresaron de entre los muertos a través de enormes figuras.

Entre las comparsas se incluyeron las imágenes de Ximena Guzmán y José Muñoz, exsecretaria particular y excoordinador de asesores de la jefa de Gobierno, quienes fueron asesinados sobre calzada de Tlalpan en mayo pasado.

Durante el desfile fueron recordados por participantes, quienes formaron las imágenes de sus rostros, además de ser engalanados con mariposas monarcas y música tradicional.

Mientras el desfile seguía, familias destacaron que su asistencia se está convirtiendo en una tradición. “Es la tercera vez que venimos y cada año es mejor, en un principio lo hicimos por los niños, pero ahora ya es como tradición familiar”, dijo Antonio quien estaba acompañado de su familia.

El recorrido terminó, luego de tres horas, en el Zócalo capitalino donde las personas emocionadas veían el arribo de los carros alegóricos. En total llegaron un millón 450 mil asistentes.