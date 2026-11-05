Asesinan a tiros a regidor de Morena en Cuernavaca

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Cuernavaca, Mor.- Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y referente en la izquierda política de Morelos, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su auto. Los pasajeros de una motocicleta le dieron alcance en el poblado de Acapantzingo, ubicado a unos dos kilómetros al sureste del centro de la ciudad, y dispararon a través del vidrio del conductor, de acuerdo con las primeras versiones.

Rivas Ríos fundó en 2015 la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado tras el secuestro y asesinato del activista y defensor de derechos humanos Alejandro Gustavo Salgado Delgado, en febrero de ese año. Desde la asociación cívica, integrada en su mayoría por adultos mayores, organizaba protestas contra los elevados cobros de servicios públicos. También mantuvo en alto su demanda para esclarecer el crimen de su compañero.

En fechas recientes, lideraba las movilizaciones contra el proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar en el predio de La Cazahuatera, entre el bulevar Cuauhnáhuac y el Paso Exprés.

El pasado viernes, Rivas Ríos encabezó una protesta contra la empresa Portenta Alto Verde, cuyo proyecto ha generado inconformidad entre habitantes y grupos ciudadanos de la zona. Su compañero de la asociación Fernando Bizzarro señaló que, aunque pueden existir otras líneas de investigación, exigirán que el homicidio no quede impune y que los responsables sean identificados y castigados.

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Asimismo, afirmó que en días recientes el regidor morenista hizo declaraciones contra el Ayuntamiento respecto a la entrega de permisos comerciales.

Minutos después del crimen, la gobernadora Margarita González Saravia lamentó el deceso del servidor público e instruyó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz un plan de acción inmediato para esclarecer el caso.

"En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia", prometió la gobernadora a través de sus redes sociales.