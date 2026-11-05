logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a tiros a regidor de Morena en Cuernavaca

El morenista fue asesinado a tiros cuando iba en su vehículo

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a tiros a regidor de Morena en Cuernavaca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuernavaca, Mor.- Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y referente en la izquierda política de Morelos, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su auto. Los pasajeros de una motocicleta le dieron alcance en el poblado de Acapantzingo, ubicado a unos dos kilómetros al sureste del centro de la ciudad, y dispararon a través del vidrio del conductor, de acuerdo con las primeras versiones.

      Rivas Ríos fundó en 2015 la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado tras el secuestro y asesinato del activista y defensor de derechos humanos Alejandro Gustavo Salgado Delgado, en febrero de ese año. Desde la asociación cívica, integrada en su mayoría por adultos mayores, organizaba protestas contra los elevados cobros de servicios públicos. También mantuvo en alto su demanda para esclarecer el crimen de su compañero.

      En fechas recientes, lideraba las movilizaciones contra el proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar en el predio de La Cazahuatera, entre el bulevar Cuauhnáhuac y el Paso Exprés.

      El pasado viernes, Rivas Ríos encabezó una protesta contra la empresa Portenta Alto Verde, cuyo proyecto ha generado inconformidad entre habitantes y grupos ciudadanos de la zona. Su compañero de la asociación Fernando Bizzarro señaló que, aunque pueden existir otras líneas de investigación, exigirán que el homicidio no quede impune y que los responsables sean identificados y castigados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, afirmó que en días recientes el regidor morenista hizo declaraciones contra el Ayuntamiento respecto a la entrega de permisos comerciales.

      Minutos después del crimen, la gobernadora Margarita González Saravia lamentó el deceso del servidor público e instruyó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz un plan de acción inmediato para esclarecer el caso.

      "En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia", prometió la gobernadora a través de sus redes sociales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex
        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex

        "Crisis del INE ha debilitado la confianza pública": Coparmex

        SLP

        El Universal

        Coparmex señala que reforma 2024 y señalamientos afectan credibilidad del INE antes de elecciones 2027.

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado
        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        SLP

        El Universal

        Senadores del PRI y PAN señalaron que Morena no representa el cardenismo ni el legado del ingeniero Cárdenas.

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?
        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        SLP

        El Universal

        La credencial INAPAM ofrece descuentos en transporte, salud, servicios y más para adultos mayores.

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC
        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        SLP

        El Universal

        Ebrard participó en Innova Fest en Mérida y reafirmó la vigencia del tratado comercial por 10 años.