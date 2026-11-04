Cómo bloquear un celular con el código IMEI si fue robado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Si te han robado tu celular, debes saber que recuperarlo no siempre es posible, pero sí puedes tomar medidas para evitar que alguien más lo utilice. Una de ellas es solicitar su bloqueo mediante IMEI, el código único que identifica a cada teléfono móvil.

Te explicamos cómo hacerlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cómo saber el IMEI de tu celular?Si no sabes cuál es el IMEI de tu celular, dicho código lo asigna el fabricante y es diferente para cada equipo. Pero puedes consultarlo así:Abre la aplicación de llamadasMarca *#06#En la pantalla observarás tu IMEIAnótalo y guárdalo en un lugar seguroO bien, búscalo en la caja original del dispositivo, en la factura de compra o dentro de los ajustes, dependiendo del modelo.Es importante que tengas a la mano este dato antes de que ocurra un robo.¿Cómo bloquear un celular robado con el código IMEI?Ahora sí, hay diversos métodos para realizar el bloqueo con IMEI en línea.El primero que te proponemos es contactar a tu proveedor de telefonía móvil para levantar el reporte. Te solicitarán el código (debe componerse de 15 dígitos), tu número telefónico y ciertos datos personales para verificar tu identidad.A manera de guía, los canales de atención son:Telcel: *264Movistar: *611AT&T: *611Unefon: *611Y como segundo método, en la Ciudad de México se encuentra habilitado el portal Bloquea tu Celular, una herramienta que busca facilitar el reporte de dispositivos robados o extraviados para impedir que personas accedan a las líneas telefónicas de los usuarios.Para utilizar dicho servicio, ingresa a bloqueatucel.cdmx.gob.mx. Después, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla e introduce el código IMEI del teléfono que deseas reportar.Este programa también cuenta con orientación sobre el procedimiento a través de LOCATEL, marcando al *0311 o al 55 5658 1111.¿Por qué reportar el robo de tu celular a tu compañía telefónica?Aunque utilices el portal del gobierno, es importante que te comuniques con tu operador de telefonía para solicitar la suspensión de la línea, así como de la tarjeta SIM y del equipo.Al respecto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recomienda realizar dicho procedimiento inmediatamente después del robo. De esa manera, la empresa bloquea el dispositivo para impedir que le den mal uso a sus redes o que la línea telefónica caiga en manos de estafadores.