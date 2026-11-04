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Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

Ebrard participó en Innova Fest en Mérida y reafirmó la vigencia del tratado comercial por 10 años.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 05:32 p.m.
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Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC
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      Según el secretario de Economía Marcelo Ebrard, el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos, tras las elecciones legislativas, no modifica por el momento las condiciones comerciales entre México y ese país.


      Ebrard Casaubón, explicó que las negociaciones del tratado comercial se realizan con representantes del Gobierno estadounidense y no dependen directamente del color político de las cámaras legislativas.

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      El Secretario de Economía señaló que las conversaciones se encuentran en pausa debido al proceso electoral que se desarrolló en Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado, pero sostuvo que la relación comercial se mantiene estable y que las bases del acuerdo ya están establecidas.
      Ante esto, consideró que los cambios políticos no significan que México tenga que comenzar de nuevo las negociaciones.
      Declaró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa vigente y que se consiguió garantizar su continuidad durante los próximos 10 años, bajo un esquema de revisiones anuales.
      Afirmó también que más del 80 por ciento de los productos mexicanos que ingresan al mercado estadounidense lo hacen sin pagar aranceles, una condición que, afirmó, ningún otro país tiene.
      Ebrard explicó que México mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses y que viaja semanalmente a ese país para dar seguimiento a los asuntos comerciales.
      También expresó confianza en que la relación económica bilateral se mantendrá estable durante los próximos años.
      El secretario participó este miércoles en la inauguración del Innova Fest, que se desarrolla en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, acompañado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y otras autoridades.

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