Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

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En sesión del pleno del Senado de la República, todos los grupos parlamentarios rindieron homenaje póstumo al ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el pasado 28 de octubre, pero mientras Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo suyo el legado del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la oposición afirmó que el régimen morenista ha traicionado los postulados cardenistas.

A nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Carolina Viggiano indicó que Morena no es heredero del movimiento cardenista ni del legado del ingeniero.

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"En estos días hemos visto múltiples homenajes desde el poder, pero nombrar a Cárdenas no consiste en invocar su apellido ni en colgar el retrato de su padre, consiste en cuidar y mejorar lo que él ayudó a levantar. Por eso hay que decirlo con respeto y con claridad: Morena no es heredero de Cuauhtémoc Cárdenas. No es heredero, mucho menos, del general Lázaro Cárdenas, ni es heredero del cardenismo."No es una opinión propia, no es una opinión nuestra, fue la opinión del propio Cárdenas. Hace apenas unos meses, el ingeniero afirmó: Morena no es de izquierda, y que el expresidente (Andrés Manuel) López Obrador no era cardenista".Recordó que el cardenismo fue un proyecto de nación y destacó que el general Cárdenas, presidente emanado del PRI, expropió el petróleo para México y no para una facción, repartió la tierra, dio refugio a los perseguidos y acabó con el maximato, con el fin de que nadie gobernara desde la sombra de un expresidente."Si honraran este legado, hoy estarían apoyando por sobre todas las cosas y todas las personas, a la presidenta, a la jefa de Estado, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya tiene suficiente con cargar el pesado legado, el oscuro legado que le legó el expresidente (Andrés Manuel López Obrador)", recalcó."Honrar a Cárdenas nos debería comprometer a defender autonomía del INE": Marko CortésEl senador del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés aseguró que este homenaje exige congruencia. "Honrar la memoria del ingeniero Cárdenas nos debería comprometer a defender la autonomía del INE, de los tribunales electorales, el respeto al pluralismo que ustedes nos respetaron en la integración de esta Cámara de Senadores y el derecho a disentir que en toda democracia se debe garantizar. Los debería de comprometer a escuchar a la oposición, a reconocer que ninguna mayoría y menos cuando es cooptada puede sustituir la voluntad de una nación. Que descanse en paz el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que su partida les haga reflexionar lo mal que le están haciendo a nuestro querido México", comentó.-----"En 1988, el cardenismo fue víctima de un descomunal fraude electoral": Alejandro González YáñezEl legislador del Partido del Trabajo (PT) Alejandro González Yáñez recordó la lucha heroica del neocardenismo que en 1988 "fue víctima de un descomunal fraude electoral", que en México "era la política canalla del gobierno neoliberal que entonces imperaba". Sostuvo que la Cuarta Transformación (4T) le ha dado continuidad a esa lucha contra el neoliberalismo.La experredista y actual senadora de Movimiento de Regeneración Nacional Araceli Saucedo destacó la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de encabezar una alternativa democrática que "marcó un antes y un después en la vida pública".Dijo que la elección presidencial de 1988 no solo evidenció una de las mayores crisis de legitimidad de nuestra historia, también demostró la existencia de una ciudadanía dispuesta a organizarse, a participar y a defender su derecho a decidir. "Años más tarde, su legado se consolidaría al convertirse en el primer Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante el voto popular y el primer dirigente de oposición en gobernar la ciudad más importante de este país", concluyó.