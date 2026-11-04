Muere la actriz y comediante María Alicia Delgado

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La televisión mexicana se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado.

Televisa confirma fallecimiento de María Alicia Delgado

La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de las redes sociales de Televisa espectáculos, aunque no se revelaron las causas del deceso.

Reacciones y condolencias por la muerte de María Alicia Delgado

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"Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado", escribieron en su cuenta de X.