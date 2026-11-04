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Muere la actriz y comediante María Alicia Delgado

El deceso de María Alicia Delgado conmociona a la televisión mexicana y a sus seguidores.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 05:51 p.m.
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Muere la actriz y comediante María Alicia Delgado
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La televisión mexicana se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado.

      Televisa confirma fallecimiento de María Alicia Delgado

      La noticia fue dada a conocer esta tarde a través de las redes sociales de Televisa espectáculos, aunque no se revelaron las causas del deceso.

      Reacciones y condolencias por la muerte de María Alicia Delgado

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      "Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado", escribieron en su cuenta de X.

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