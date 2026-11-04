"Crisis del INE ha debilitado la confianza pública": Coparmex

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente ha debilitado la confianza ciudadana en el organismo.

En consecuencia, planteó ocho acciones para fortalecer su autonomía, independencia y credibilidad, ante los desafíos que representan de cara a las elecciones de 2027.

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A través de un posicionamiento sobre la situación del INE, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, señaló que la confianza en los próximos comicios está en juego, luego de que la reforma de 2024 concentrara facultades en la presidencia del instituto y debilitara los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción y decisiones cuestionadas."La crisis del Instituto Nacional Electoral ha debilitado la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable", sostuvo.Sierra Álvarez consideró que la renuncia de una persona y sus colaboradores no es suficiente para resolver la situación que enfrenta el organismo, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles internos y contrapesos que garanticen su autonomía e independencia."Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad", advirtió al referirse a la confianza ciudadana como el principal respaldo de una autoridad electoral.Ante este escenario, la Coparmex propuso atender la crisis mediante dos ejes: fortalecer al INE y recuperar la confianza ciudadana, así como garantizar que la persona que encabece el organismo tenga legitimidad e independencia.Investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones: Resolver las investigaciones con oportunidad, independencia, transparencia y apego a la ley. Además, pidió que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que los servidores públicos bajo investigación se separen de sus funciones cuando corresponda, a fin de proteger la imparcialidad institucional.Vigilancia y rendición de cuentas: Fortalecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión, incluido el Órgano Interno de Control del INE, para prevenir conflictos de interés, vigilar el uso de los recursos públicos y someter las actuaciones institucionales a revisión sin afectar las elecciones de 2027. También pidió al Congreso valorar la designación de una nueva titular de este órgano, avalada por todas las fuerzas políticas y que garantice su autonomía e independencia.Recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE: Impulsar reformas a la legislación electoral para restituir la colegialidad del Consejo General y fortalecer los contrapesos en las decisiones administrativas y de dirección. Asimismo, planteó establecer mecanismos de designación colegiada para las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto.Abrir un diálogo permanente con la sociedad: Establecer un diálogo público con las consejerías electorales sobre las medidas para garantizar elecciones íntegras y confiables en 2027, con compromisos verificables de fortalecimiento institucional. También propuso mantener la interlocución entre el INE, organismos empresariales, universidades y sociedad civil.Crear un comité técnico de evaluación independiente: Integrar este órgano para la elección de la nueva presidencia del INE con perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas que comprometan su imparcialidad. La Coparmex pidió que el proceso se base en el consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.Establecer criterios de evaluación transparente: Incorporar en la convocatoria ponderaciones claras sobre experiencia electoral, capacidad técnica, integridad e independencia de criterio, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso ciudadano a la información.Hacer públicos los expedientes y evaluaciones: Publicar versiones de los expedientes de cada participante, así como las evaluaciones y razones que sustenten la idoneidad de los perfiles seleccionados, con pleno respeto a la protección de datos personales.Garantizar una presidencia del INE autónoma, independiente y profesional: Asegurar que la persona que encabece el organismo cuente con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio.Sierra Álvarez afirmó que la designación de quien estará al frente del instituto será determinante para la democracia mexicana y la confianza en las elecciones de 2027.Por ello, informó que la Coparmex y sus 71 centros empresariales iniciaron una acción nacional mediante comunicaciones formales dirigidas a diputadas, diputados y coordinadores parlamentarios, con el propósito de exigir un proceso de selección abierto, transparente y basado en el mérito.