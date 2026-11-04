¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

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Los adultos mayores que ya cumplieron 60 años pueden solicitar su tarjeta INAPAM durante noviembre y comenzar a disfrutar de descuentos en establecimientos, transporte, servicios médicos y otros sectores.

El trámite es completamente gratuito y la credencial puede entregarse el mismo día, siempre que se presente toda la documentación solicitada.

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Los adultos mayores que deseen obtener la credencial deben reunir previamente los documentos necesarios, para evitar contratiempos y facilitar la entrega de la tarjeta.Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento legible, una identificación oficial vigente, como la credencial del INE o el pasaporte, la CURP actualizada, un comprobante de domicilio y una fotografía reciente tamaño infantil.También es necesario proporcionar los datos de una persona de contacto en caso de emergencia. Para ello, se solicita su CURP y número telefónico.La tarjeta se solicita de manera presencial en los módulos de atención autorizados. No obstante, el lugar al que debe acudir cada adulto mayor depende de su zona de residencia.Por esta razón, antes de salir de casa conviene consultar el directorio oficial de módulos del INAPAM, donde es posible identificar el punto de atención correspondiente según la ubicación del solicitante.El procedimiento para conseguir la credencial es sencillo, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos.Una vez reunidos los documentos, el adulto mayor debe presentarse en el módulo de atención que le corresponda. Ahí tendrá que entregar la documentación y realizar el llenado de la solicitud.Posteriormente, el personal revisará que los datos y papeles estén completos para continuar con la emisión de la credencial.La atención se brinda de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, y no se cobra ninguna cantidad por obtenerla.Más allá de funcionar como una identificación para las personas adultas mayores, la credencial permite acceder a diferentes descuentos y beneficios económicos en establecimientos y servicios de distintos sectores.Entre las opciones disponibles se encuentran promociones en alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y actividades culturales.También hay establecimientos y prestadores de servicios que ofrecen descuentos en el pago del predial y agua, así como en atención de salud, transporte, vestido y artículos para el hogar.