Sergio Sendel cumple 60 años y celebra 40 años de carrera

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El actor

de vida y 40 de carrera artística, el villano, uno de los favoritos de la televisión mexicana, es también el galán de la voz varonil admirado por muchas. Aunque a los jóvenes que quieran ser actores les aconsejaría no serlo, él ama actuar, y sus dos hijos, Valeria y Graco, han seguido sus pasos, algo que lo llena de orgullo y en algunas fotografías que ha compartido en sus redes lo presume.

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El actor ha dicho que su verdadera vocación es ser papá y que a pesar de que siempre ha trabajado ha buscado el tiempo para estar cerca de sus hijos, quien lo consideran todo un maestro en el mundo artístico.A lo largo de su trayectoria, Sendel se ha consolidado como uno de los villanos más reconocidos de las telenovelas mexicanas, aunque comenzó a participar en melodramas desde 1990, con "Cuando llega el amor", fue construyendo su fama de antagonista en producciones como "Muchachitas", "Dos mujeres, un camino" y "El premio mayor".Uno de los personajes que marcó un antes y un después en su carrera fue Adrián de la Fuente, en "Tres mujeres" (1999), papel al que siguieron otros villanos recordados, como Urbano de Perea en "Amor real", César Beltrán en "Heridas de amor" y Aarón Montalvo en "Destilando amor".Su faceta de antagonista también destacó en melodramas como "Mañana es para siempre", donde interpretó a Damián Gallardo; "Lo que la vida me robó", como Pedro Medina, y "Lo imperdonable", en el papel de Emiliano Prado-Castillo; además de su trabajo en telenovelas, Sendel ha participado en otros proyectos de entretenimiento, entre ellos el reality culinario "Top Chef VIP", en 2025, donde mostró una faceta distinta a la que el público suele identificar con sus personajes de villano.Sergio Sendel no busca ser el protagonista bueno de las historias, ama ser villano, pero evita las escenas de cama, no es algo que disfrute, y aunque sabe que ese tipo de escenas son amadas por el público, el prefiere no hacerlas."Esas escenas le gustan a la gente, pero a uno como actor no le gustan son bastante incómodas, desagradables, extrañas; nunca me han gustado esas escenas", dijo en entrevista con el programa "Hoy".Para mantenerse en forma, dice que su único secreto es comer bien y hacer ejercicio, la disciplina es algo que practica hace tiempo y que les ha aconsejado a sus hijos.