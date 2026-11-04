EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl

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Un corazón rojo dibujado sobre la arena podría resumir el romántico viaje de EJAE por las Maldivas, donde la cantante e intérprete de "KPop Demon Hunters" disfruta de su luna de miel junto a su esposo, el también cantante Sam Kim.

La artista, quien prestó su voz al personaje animado Rumi en la popular película de Netflix, y su pareja se casaron el pasado 17 de octubre en Seúl, Corea del Sur.

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Ahora, los recién casados compartieron imágenes de su estancia en las paradisíacas playas del hotel The St. Regis Maldives Vommuli Resort, donde fueron recibidos con un detalle personalizado a la entrada de su habitación: un dibujo con sus nombres, acompañado de unas tortugas y el mensaje "Feliz luna de miel".En una de las postales publicadas en Instagram, EJAE luce un traje azul oscuro que contrasta con el paisaje soleado, mientras abraza a su esposo y lo mira a los ojos. Él lleva una sencilla playera blanca y unos shorts. Ambos posaron frente al mar, sobre unas escaleras.También compartieron imágenes junto a unos peces de gran tamaño, aunque no queda claro si participaron en alguna actividad de pesca. En otra postal, la cantante aparece con un elegante atuendo blanco y, posteriormente, se les ve durante un paseo que, por las fotografías, parece ser a bordo de un yate.Las actividades incluyeron momentos en la alberca de aguas cristalinas con vista al mar, donde disfrutaron de algunas bebidas, así como una experiencia de buceo. Además, tuvieron un desayuno dulce dentro de la alberca y participaron en la creación de un arrecife de coral como parte de una iniciativa para contribuir a la restauración del océano. Esta última actividad también tuvo un significado especial para ellos, pues representó un símbolo de su amor que depositaron en el agua.EJAE y el productor musical se conocieron en 2017, durante una sesión de composición. A partir de ese encuentro iniciaron una relación y se comprometieron en otoño de 2023, aunque han mantenido su romance en bajo perfil.En una charla con People, la cantante habló sobre la importancia que su pareja ha tenido en su vida profesional y señaló que la ayuda a mantener los pies en la tierra.Para su boda, EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, decidió celebrar el festejo en una casa donde sus abuelos vivieron cuando ella era pequeña. "Pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa", contó a Vogue.La celebración incluyó una ceremonia tradicional coreana llamada Paebaek y una fiesta de bienvenida en un restaurante de fusión coreana. Para la ocasión, la cantante eligió un vestido de tul diseñado por Danielle Frankel y lo complementó con joyas familiares. Con esta elección buscó una imagen moderna, pero también elegante y atemporal.