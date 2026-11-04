logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl

La pareja participó en actividades como buceo y creación de arrecifes para simbolizar su amor.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 05:48 p.m.
A
EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un corazón rojo dibujado sobre la arena podría resumir el romántico viaje de EJAE por las Maldivas, donde la cantante e intérprete de "KPop Demon Hunters" disfruta de su luna de miel junto a su esposo, el también cantante Sam Kim.


      La artista, quien prestó su voz al personaje animado Rumi en la popular película de Netflix, y su pareja se casaron el pasado 17 de octubre en Seúl, Corea del Sur.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ahora, los recién casados compartieron imágenes de su estancia en las paradisíacas playas del hotel The St. Regis Maldives Vommuli Resort, donde fueron recibidos con un detalle personalizado a la entrada de su habitación: un dibujo con sus nombres, acompañado de unas tortugas y el mensaje "Feliz luna de miel".
      En una de las postales publicadas en Instagram, EJAE luce un traje azul oscuro que contrasta con el paisaje soleado, mientras abraza a su esposo y lo mira a los ojos. Él lleva una sencilla playera blanca y unos shorts. Ambos posaron frente al mar, sobre unas escaleras.
      También compartieron imágenes junto a unos peces de gran tamaño, aunque no queda claro si participaron en alguna actividad de pesca. En otra postal, la cantante aparece con un elegante atuendo blanco y, posteriormente, se les ve durante un paseo que, por las fotografías, parece ser a bordo de un yate.
      Las actividades incluyeron momentos en la alberca de aguas cristalinas con vista al mar, donde disfrutaron de algunas bebidas, así como una experiencia de buceo. Además, tuvieron un desayuno dulce dentro de la alberca y participaron en la creación de un arrecife de coral como parte de una iniciativa para contribuir a la restauración del océano. Esta última actividad también tuvo un significado especial para ellos, pues representó un símbolo de su amor que depositaron en el agua.
      EJAE y el productor musical se conocieron en 2017, durante una sesión de composición. A partir de ese encuentro iniciaron una relación y se comprometieron en otoño de 2023, aunque han mantenido su romance en bajo perfil.
      En una charla con People, la cantante habló sobre la importancia que su pareja ha tenido en su vida profesional y señaló que la ayuda a mantener los pies en la tierra.
      Para su boda, EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, decidió celebrar el festejo en una casa donde sus abuelos vivieron cuando ella era pequeña. "Pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa", contó a Vogue.
      La celebración incluyó una ceremonia tradicional coreana llamada Paebaek y una fiesta de bienvenida en un restaurante de fusión coreana. Para la ocasión, la cantante eligió un vestido de tul diseñado por Danielle Frankel y lo complementó con joyas familiares. Con esta elección buscó una imagen moderna, pero también elegante y atemporal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl
      EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl

      EJAE disfruta luna de miel en Maldivas tras boda en Seúl

      SLP

      El Universal

      La pareja participó en actividades como buceo y creación de arrecifes para simbolizar su amor.

      Rocky regresa a los cines de México, a 50 años de su estreno
      Rocky regresa a los cines de México, a 50 años de su estreno

      "Rocky" regresa a los cines de México, a 50 años de su estreno

      SLP

      El Universal

      La película original de 1976 vuelve a las salas mexicanas con funciones especiales en Cinépolis y Cinemex.

      Dustin Hoffman relata tensiones durante rodaje de El graduado
      Dustin Hoffman relata tensiones durante rodaje de El graduado

      Dustin Hoffman relata tensiones durante rodaje de El graduado

      SLP

      El Universal

      La escena de la bofetada con Katherine Ross fue repetida 27 veces, reflejando la presión en el set de filmación.

      Sergio Sendel cumple 60 años y celebra 40 años de carrera
      Sergio Sendel cumple 60 años y celebra 40 años de carrera

      Sergio Sendel cumple 60 años y celebra 40 años de carrera

      SLP

      El Universal

      Además de su carrera en telenovelas, participó en el reality Top Chef VIP en 2025.