"Rocky" regresa a los cines de México, a 50 años de su estreno

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Antes de convertirse en uno de los personajes más reconocidos del cine, Rocky Balboa era un boxeador de Filadelfia que apenas conseguía sobrevivir entre peleas de poca importancia y un trabajo como cobrador de deudas. Su oportunidad de enfrentar al campeón mundial cambiaría su vida y, fuera de la ficción, también la del actor Sylvester Stallone.

Cincuenta años después de su estreno, aquella historia volverá a proyectarse en los cines de México. A partir de este 5 de noviembre, "Rocky" (1976) regresará a la pantalla grande en una versión restaurada en 4K, como parte de las celebraciones por su aniversario.

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El reestreno también permitirá recuperar la película con la que Stallone consiguió abrirse paso en Hollywood, no solo como protagonista, sino como guionista de una historia que terminó convirtiéndose en una franquicia cinematográfica.El clásico dirigido por John G. Avildsen tendrá funciones especiales en cadenas como Cinépolis y Cinemex, así como en otras salas participantes.Cinépolis anunció que la preventa de boletos comenzaría el 26 de octubre a través de su aplicación y página oficial. La disponibilidad de funciones dependerá de la programación de cada complejo.La versión que llegará a los cines cuenta con una restauración en resolución 4K, por lo que los espectadores podrán reencontrarse con el primer combate entre Rocky Balboa y Apollo Creed, así como con las calles de Filadelfia que forman parte de la identidad visual de la película.Estrenada originalmente en 1976, la película sigue a Rocky Balboa, un boxeador de escasos recursos que recibe una oportunidad inesperada cuando Apollo Creed, campeón mundial de peso completo, lo elige rival para una pelea por el título.Aunque las posibilidades de derrotarlo son mínimas, Rocky acepta el desafío y comienza una preparación que lo obliga a reconsiderar lo que espera de su propia vida.Sin embargo, la historia no se limita al enfrentamiento deportivo. Su relación con Adrian, interpretada por Talia Shire, y el vínculo con su entrenador Mickey, encarnado por Burgess Meredith, muestran a un personaje que busca algo más que una victoria sobre el cuadrilátero: demostrar que puede llegar hasta el final.El elenco también incluye a Carl Weathers como Apollo Creed y a Burt Young como Paulie, hermano de Adrian.El éxito de "Rocky" no se quedó en la taquilla. La película obtuvo diez nominaciones a los premios Óscar y consiguió tres estatuillas durante la ceremonia de 1977: Mejor Película, Mejor Dirección para John G. Avildsen y Mejor Edición para Richard Halsey y Scott Conrad.En la categoría de Mejor Película se impuso a producciones como "Taxi Driver", "Network", "Todos los hombres del presidente" y "Bound for Glory2.Por su parte, Stallone recibió nominaciones como Mejor Actor y Mejor Guion Original, un reconocimiento poco habitual para alguien que hasta entonces no había conseguido consolidarse como protagonista en la industria.El impacto de la cinta también se extendió durante las décadas siguientes. La historia dio origen a cinco secuelas y posteriormente continuó su universo cinematográfico con la saga "Creed", centrada en Adonis Creed, hijo de Apollo.En 2006, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la película para su conservación en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural, histórica y estética.El aniversario de Rocky tendrá otra celebración en México. El próximo 12 de noviembre está previsto el estreno de "Yo soy Rocky" ("I Play Rocky"), una película biográfica dirigida por Peter Farrelly que aborda las dificultades que enfrentó Sylvester Stallone para conseguir que su guion llegara a la pantalla grande.La producción recupera el periodo en el que el actor buscaba una oportunidad en Hollywood y su determinación por interpretar al personaje que había creado.De esta manera, noviembre reunirá dos historias relacionadas con el mismo personaje: la del boxeador que intenta demostrar su capacidad frente al campeón del mundo y la del actor que apostó por un proyecto que terminaría definiendo su carrera.