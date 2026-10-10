Asesinan en Oaxaca a un periodista independiente

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Pinotepa Nacional, Oax.- En un ataque armado ocurrido durante la tarde de este viernes fue asesinado Hamurabi Huesca, periodista independiente y director del medio informativo digital Pinotepa Comunica, en el municipio de Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, el ataque armado ocurrió durante la tarde de este viernes en la calle 9a Poniente y la 15a Sur en el Barrio de la Planta, en la cabecera municipal de Pinotepa.

Hamurabi Huesca Manzano murió en el lugar de los hechos, mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico para su atención.

El joven periodista era un comunicador independiente en la región de Santiago Pinotepa Nacional. Además, fue fundador y director del medio informativo digital Pinotepa Comunica, página que se dedica a la divulgación de información local y regional de esta parte de Oaxaca.

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Pinotepa Comunica es una página de noticias que tiene más de 50 mil seguidores, la última información que se publicó fue sobre Salomé Martínez, del Partido de la Transformación Oaxaqueña Pinotepa Costa.

Además, Hamurabi Huesca se dedicaba al oficio de taxista en sus espacios libres. La Fiscalía General de Oaxaca informó que el ataque armado en el que murió Huesca Manzano estaba dirigido contra un presunto líder criminal de Santiago Pinotepa Nacional identificado como D. A. S. A. alias "El Darío".

Según esta versión, al momento del ataque el periodista estaba esperando con su taxi a "El Darío", quien lo habría llamado para que le brindara el servicio de transporte. Medios de comunicación, así como periodistas y comunicadores de la Pinotepa Nacional y del estado de Oaxaca, condenaron de manera enérgica el asesinato del periodista.