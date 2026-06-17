CNTE reanuda diálogo con Segob tras protestas y agresiones

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Antes de entrar a otra mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó que tengan algún financiamiento para sus movilizaciones.

"No nos está financiando alguien, están delirando si piensan que nos están financiando", dijo Isael González, líder magisterial de Chiapas. Negó que la Coordinadora haya tenido alguna "alianza electoral" con Morena. "Si el gobierno quiso utilizar a la CNTE, es otra cosa".

CNTE exige renuncia de funcionarios tras agresiones

Además, las secciones de la CNTE exigieron la renuncia de funcionarios del gobierno capitalino o del gobierno federal, tras las agresiones recibidas contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de Chiapas, en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México en el marco de los partidos por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

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"No podríamos hablar de una contrapropuesta si antes no se castiga a los autores intelectuales y materiales que agredieron a los compañeros de la CETEG y Chiapas", dijeron.

Acusaciones de hostigamiento y criminalización

Al aseverar que no han roto el diálogo, los y las integrantes del magisterio disidente acusaron "hostigamiento" en su movilización de este miércoles 17 de junio, con helicópteros.

Elvira Veleces, secretaria de la CETEG, acusó que las autoridades criminalización su movimiento, además que sufrieron robo, agresiones físicas y amenazas de muerte y desaparición.

"Nos tocan a uno y nos tocaba todos", expresó Yenny Pérez, lideresa de la sección 22 de Oaxaca.

También los docentes externaron que no puede pasar desapercibida "esta persecución política".

"Necesitamos ver justicia, debe renunciar alguien del gobierno de CDMX y federal", mencionaron los docentes de la Coordinadora.

Al grito de "¡Solución, solución, no queremos represión!", los líderes de las secciones de la CNTE entraron a la Secretaría de Gobernación alrededor de las 17:30 horas para otra reunión con autoridades federales.

"¡Claudia, nos vemos, a Guadalajara llegaremos!", advirtieron también por los partidos y actividades del Mundial en esa ciudad de Jalisco.