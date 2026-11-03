Shakira habría viajado de emergencia a Colombia por su padre

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La salud de William Mebarak, padre de Shakira, vuelve a generar preocupación, luego de que la cantante fuera captada llegando de manera inesperada a Colombia, donde su progenitor permanecería hospitalizado. La intérprete de "Hips Don't Lie" fue vista el pasado 2 de noviembre en el edificio residencial donde viven sus padres, ubicado en el barrio El Country, en Barranquilla.

Shakira viaja a Colombia por salud de su padre William Mebarak

De acuerdo con la periodista Sulay Ucros, quien informó sobre el tema en el programa "Al Rojo Vivo", la colombiana arribó al lugar en un convoy de dos camionetas, acompañado por un par de patrullas motorizadas de la policía.

Aunque hasta el momento no se han confirmado las razones de su repentina visita, la reportera señaló que el viaje podría estar relacionado con una nueva complicación médica de su padre, de 95 años.

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"Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída. Sin embargo, la cantante no ha confirmado esta información", explicó Ucros.

Cronología del caso y complicaciones médicas de William Mebarak

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el estado médico de William Mebarak, ni se ha confirmado oficialmente si permanece internado en un hospital de Barranquilla.

La preocupación por su salud se suma a los distintos episodios médicos que ha enfrentado en los últimos años, algunos de ellos de gravedad, y que han requerido hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y cuidados especializados.

-----¿Qué enfermedades ha enfrentado William Mebarak, papá de Shakira?

El padre de Shakira ha atravesado diversos problemas de salud desde 2022, cuando sufrió una caída que marcó el inicio de una serie de complicaciones médicas que han requerido atención hospitalaria.

-----Caída y traumatismo craneoencefálico

En mayo de 2022, William Mebarak sufrió una caída en su domicilio que le provocó un traumatismo craneoencefálico, el accidente ocurrió en medio de una etapa complicada para la familia, mientras Shakira también enfrentaba cambios importantes en su vida personal.

-----Hidrocefalia y cirugía cerebral

En 2023, el padre de la cantante fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia, una condición caracterizada por la acumulación de líquido en el cerebro.

Para atender el padecimiento, los médicos le implantaron una válvula que permite regular el drenaje del líquido. La operación representó otro episodio importante dentro de su historial médico.

-----Neumonía grave y terapia intensiva

En junio de 2024, William Mebarak enfrentó una neumonía severa que lo llevó a permanecer hospitalizado durante 17 días en una unidad de cuidados intensivos.

La complicación respiratoria requirió atención especializada y volvió a encender las alertas sobre su estado de salud.

-----Episodio isquémico y complicaciones pulmonares

En mayo de 2026, el padre de Shakira habría sido ingresado de emergencia en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, luego de presentar un episodio isquémico.

Este tipo de evento ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia una parte del organismo, en este caso el cerebro, y puede comprometer su funcionamiento, de acuerdo con los reportes difundidos entonces, también habría presentado complicaciones pulmonares.