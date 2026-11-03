Video revela reparto de contratos de credenciales en INE
El video presentado por Carlos Loret muestra cómo Taddei y Hernández Casillas negocian porcentajes de contratos asignados por el INE.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- En un nuevo video presentado por Carlos Loret de Mola en Latinus, se observa por primera vez cómo es que Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas hablan de contratos y porcentaje de ganancias obtenidas de las credenciales para votar.
Video revela reparto de contratos de credenciales en INE
De acuerdo con el medio, las grabaciones corresponden a un encuentro realizado el pasado 16 de febrero.
En ellas, Taddei y Hernández Casillas revisan apuntes y hablan sobre los porcentajes y montos que les corresponderían por distintos contratos asignados por la autoridad electoral.
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"Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?", dice Alfredo Hernández Casillas.
En el video se observa a ambos sentados en una mesa mientras conversan y anotan los probables porcentajes de ganancias. Taddei no habla y el empresario parece grabarla con un celular.
Guadalupe Taddei y Hernández Casillas en contratos del INE
Según la investigación de Latinus, la conversación se refiere a las ganancias personales que presuntamente obtendrían por el contrato de producción de la credencial para votar, adjudicado por el INE el 10 de diciembre, con un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalente a alrededor de mil 300 millones de pesos, y vigencia hasta 2031.
En otro momento de la conversación, el empresario plantea los contratos en los que le interesa participar y aquellos en los que no.
"Limpieza ya no lo voy a ver yo. Credenciales para votar en el extranjero, eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice y aquí es el 15% también", dice.
En otra parte del videos, se menciona a HuBOX, empresa relacionada con los códigos QR de las credenciales, empresa de Raúl Mondragón y de la cual supuestamente también tuvieron ganancias.
En este fragmento, Hernández Casillas explica a Taddei cómo se distribuirían los porcentajes entre ellos y Mondragón, en los que se menciona de una cantidad aproximada de 48 millones de dólares, habría una participación para ambos y otra para Mondragón.
"Primero lo mío y luego lo tuyo. HuBOX es un millón 472", dice Hernández Casillas.
Taddei renunció al INE luego de constantes notas periodísticas donde se señala su participación en la otorgación de contratos a modo para Hernández Casillas. Es la primera vez que se le ve participando de la negociación y repartición.
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