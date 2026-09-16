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Nacional

Atacan a balazos a funcionario del Estado de México

Asesor de alcaldesa de Tecámac y su escolta, heridos

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Atacan a balazos a funcionario del Estado de México
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      Tecámac, estado de méxico.- El asesor de la alcaldesa morenista de Tecámac, Rosi Wong Romero, Carlos Galindo, y su escolta de la Guardia Civil resultaron heridos al ser atacados a balazos este martes cuando viajaban en una camioneta Honda negra en el fraccionamiento Ojo de Agua, ubicado en ese municipio mexiquense.

      La unidad recibió cerca de 20 impactos de bala en la carrocería, vidrios, parabrisas y medallón. El escolta, identificado como Alberto "N", de 48 años, presentó una herida por proyectil de arma de fuego en el lado derecho del tórax. Carlos Galindo resultó herido en una de sus manos por los vidrios.

      Paramédicos de Protección Civil y personal de la Cruz Roja de Tecámac les proporcionaron los primeros auxilios, luego una ambulancia los trasladó a un hospital de la región. El escolta recibió un impacto en el pulmón; la ojiva ya le fue retirada y se encuentra fuera de peligro.

      La Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad mexiquense y la Guardia Nacional desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revisaron la unidad e investigan el caso.

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      En un video difundido en redes sociales, Carlos Galindo aclaró que la alcaldesa no viajaba con él y vinculó el hecho al clima político local y recordó que tiene escolta, pues ha recibido amenazas desde noviembre pasado.

      Señaló hostigamiento constante desde noviembre y diciembre por quien ostenta un cargo de representación popular de amplia visibilidad y su equipo.

      Más tarde, la alcaldesa Rosi Wong Romero aclaró en un video difundido por el ayuntamiento que ella no fue víctima de la agresión ni resultó lesionada. Asimismo, expresó solidaridad con ambos y sus familias. Indicó que se activaron los protocolos y se estableció coordinación con las autoridades.

      "No voy a especular ni a señalar a ninguna persona, corresponde a las autoridades investigadoras determinar qué ocurrió", dijo. En el marco del 15 de septiembre, llamó a la tranquilidad y a la unidad.

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