Atacan a síndica y a su hijo, en Cortazar, Gto.

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CORTAZAR, Gto.- La síndica del Ayuntamiento Damaris Salazar Balderas y su hijo pequeño, quienes son cuñada y sobrino del presidente municipal de Cortazar, Mauricio Estefanía Torres (MC), fueron atacados a balazos la tarde de este jueves en la colonia Las Huertas de esta ciudad. Ambos resultaron ilesos.

La edil iba a bordo de una camioneta GMC blindada doble cabina color negro que conducía un "escolta" que presenta cien impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército acudieron al lugar y acordonaron el tramo de la glorieta, en tanto que el Ministerio Público con apoyo de peritos y agentes investigadores procesaron la escena y levantaron testigos balísticos.

Damaris Salazar funge en el cargo como síndica independiente en el Ayuntamiento de Cortazar, luego de renunciar a la militancia de MC y se incorporó al PRI en el comité municipal, que preside su esposo.

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Culpa a su hermano y a alcalde del ataque

En una transmisión en redes sociales, Diego Armando Estefanía Torres culpó a su hermano Mauricio Estefanía de la agresión armada.

"A mi niño y a mi esposa los balacearon, gracias a Dios se encuentran en tranquilidad".