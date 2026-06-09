Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A dos días de la inauguración del

en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la presidentaanunció algunas medidas publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para suspender labores o aplicarel próximoDe acuerdo con la presidentaPardo y lo publicado en el DOF, lase implementa con el objetivo de contribuir a lay ladebido a que se espera el arribo de millones de turistas a ladel país.A continuación te compartimos cómo aplica la, quiénesy los sectores que sí tendrán que laborar por tratarse de-----¿Quiénes tendránDe acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de lay elexhortaron a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles deSe instruyó a estos tres grupos a privilegiar en todas las oficinas, públicas y privadas elpara garantizar un adecuado desempeño de sus funciones y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen, así como brindar ladurante la realización de este evento deportivo.Pese a lo establecido en el DOF, en su mañanera de este 9 de junio, la presidentainformó que para lasno es obligatoria estapuesto que tendría que hacerse otro tipo de esquema.-----por la inauguración del MundialEn cuanto a quienesestecon motivo del, el Diario Oficial establece que se suspenden las clases en lasde educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica delTambién seen aquellasde medio superior y superior dependientes de la(SEP) que tengan sede en la, tanto públicas como privadas.Por otra parte, la(UNAM) informó que tambiénúnicamente elcon motivo de lasque se esperan este día.-----¿Para quiénesel trabajo en casa y la suspensión de actividades?El decreto publicado en el DOF establece que algunos sectores en laquedan fuera de estapor tratarse depara la sociedad y el desarrollo del evento deportivo. A quienes sí les corresponde laborar son:Las personas que trabajen en la prestación de, atención médica, emergencias sanitarias,Personas cuyas funciones estén vinculadas con lapública, protección ciudadana,, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación delLas actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación dey de, incluyendo los servicios de, ferroviario, marítimo y aéreo.Quienes trabajen en actividades de suministro de, combustibles,y saneamiento.Personas que desempeñany derequeridos para el desarrollo de los eventos asociados alQuienes desempeñen actividades directamente relacionadas con la, coordinación, atención,, inspección, supervisión y otras acciones gubernamentales necesarias para la inauguración del Mundial.Personas cuyas funciones sean indispensables para la operación de, trámites,prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse medianteo remotos.Otras actividades que requieran lade las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención deo extraordinarias.