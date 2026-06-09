Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?
Clases suspendidas en todos los niveles educativos en la capital el 11 de junio para evitar afectaciones viales.
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A dos días de la inauguración delMundial 2026 en la Ciudad de México
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, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció algunas medidas publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para suspender labores o aplicar home office el próximo 11 de junio.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo publicado en el DOF, la medida se implementa con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial debido a que se espera el arribo de millones de turistas a la capital del país.
A continuación te compartimos cómo aplica la medida, quiénes suspenden labores y los sectores que sí tendrán que laborar por tratarse de actividades esenciales:
-----¿Quiénes tendrán home office?
De acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el sector privado exhortaron a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización.
Se instruyó a estos tres grupos a privilegiar en todas las oficinas, públicas y privadas el uso de la tecnología para garantizar un adecuado desempeño de sus funciones y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen, así como brindar la atención a la ciudadanía durante la realización de este evento deportivo.
Pese a lo establecido en el DOF, en su mañanera de este 9 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que para las empresas privadas no es obligatoria esta medida puesto que tendría que hacerse otro tipo de esquema.
-----Escuelassuspenden actividades por la inauguración del Mundial
En cuanto a quienes suspenden actividades este 11 de junio con motivo del Mundial 2026, el Diario Oficial establece que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.
También se suspenden actividades en aquellas escuelas de medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tengan sede en la Ciudad de México, tanto públicas como privadas.
Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que también suspenderá actividades únicamente el 11 de junio con motivo de las afectaciones a la movilidad que se esperan este día.
-----¿Para quiénes no aplica el trabajo en casa y la suspensión de actividades?
El decreto publicado en el DOF establece que algunos sectores en la capital quedan fuera de esta medida por tratarse de actividades esenciales para la sociedad y el desarrollo del evento deportivo. A quienes sí les corresponde laborar son:
Las personas que trabajen en la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.
Personas cuyas funciones estén vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.
Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.
Movilidad y gestión vial.
Telecomunicaciones.
Quienes trabajen en actividades de suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.
Personas que desempeñan servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados al Mundial 2026.
Quienes desempeñen actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y otras acciones gubernamentales necesarias para la inauguración del Mundial.
Personas cuyas funciones sean indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.
Otras actividades que requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.
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