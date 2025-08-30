logo pulso
Noroña no figura en registros de Catastro

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Noroña no figura en registros de Catastro

Tepoztlán, Mor.- En los archivos de Bienes Comunales de Tepoztlán y en los registros de Catastro municipal no existe el nombre del senador Gerardo Fernández Noroña como propietario de una casa en el Valle de Atongo, la zona de mayor plusvalía en este Pueblo Mágico de la zona norte del estado.

“No, no, aquí en los archivos de Bienes Comunales de Tepoztlán no existe alguna constancia de Gerardo Fernández Noroña, el senador, por la cual creemos que ese predio es irregular. Independientemente de eso, el paraje Mozoquila, que ahí es donde está su casa, es un área natural protegida”, sostuvo Félix Cuéllar Medina, presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Tepoztlán.

Así, el líder comunal echó abajo la versión de Gerardo Fernández Noroña respecto a la compra de una casa con carácter de propiedad privada.

Muchas de esas transacciones inmobiliarias, dijo el presidente municipal Perseo Quiroz, son realizadas de manera irregular porque la tenencia de la tierra en Tepoztlán es comunal y no admite propiedad privada.

En este Pueblo Mágico, estimó el alcalde, viven alrededor de 100 personalidades entre políticos, artistas, deportistas y empresarios, y muchos de ellos no pagan el predial.

¿Napoleón Gómez Urrutia y Gerardo Fernández Noroña pagan predial?, se le preguntó.

“Ni siquiera tenemos registro ni están inscritos en Catastro, esa es la parte preocupante. Deberían de pagar y estar registrados en Catastro, pero no lo están porque están haciendo esto a través de otros vehículos”, precisó Quiroz.

