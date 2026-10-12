Ataques a balazos dejan dos mujeres sin vida

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CULIACÁN, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo feminicidio registrado en pleno centro de la cabecera municipal de Escuinapa, en donde la victima de nombre Lucero "N", de 40 años de edad, atendía un puesto de tacos cuando fue atacada a balazos por los conductores de una motocicleta.

Con este nuevo evento de violencia, suman diecisiete el número de mujeres que han sido asesinadas en este municipio de Escuinapa en el transcurso de este año, el caso más reciente, fue el de la joven Enedina "N", de 26 años, la cual fue privada de la vida de varios disparos, en el interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Insurgentes.

Sobre el nuevo feminicidio, se conoce que la víctima que atendía un negocio de venta de tacos, ubicado por la calle Francisco I Madero, en el centro de Escuinapa, fue atacada sin motivo aparente por dos hombres armados que llegaron a su puesto en una motocicleta

Luego de descender de la unidad, sacaron sus armas cortas y le dispararon en varias ocasiones, para después huir del lugar, personas que escucharon las detonaciones reportaron a las líneas de emergencia el suceso.

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Al lugar de los hechos, los paramédicos de la Cruz Roja llegaron para prestarle ayuda.