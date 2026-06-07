Atizan el ambiente con megaola

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Ciudad de México.- Alrededor de las ocho de la mañana miles de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para formar parte de la Ola Más Grande del Mundo, a la que convocó el Gobierno de la Ciudad de México como parte de las actividades por el Mundial de Futbol 2026.

Conforme llegaron las familias, grupos de amigos y hasta de adultos mayores, la fila iba creciendo, hasta llegar a inmediaciones de El Caballito, en el cruce de Reforma y Bucareli.

La Sonora Santanera, al ritmo de La Ola, en alusión a su famosa melodía La Boa, puso a bailar a los participantes, al igual que el grupo Los Askis, quienes entonaron algunos de sus éxitos.

Mientras, decenas de vendedores ambulantes ofertaban mercancía apócrifa de la Selección Nacional, desde playeras que iban de los 200 pesos hasta la "réplica oficial" en 500; a ellos se sumaron las botargas del Mundial, quienes ofrecían fotos con una cooperación voluntaria.

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En el podio, integrantes del gabinete del Gobierno capitalino e invitados, como el exfutbolista Francisco Kikin Fonseca y el luchador Súper Muñeco pedían a los asistentes realizar ensayos para lograr el Récord Guinness por la Ola Más Grande del Mundo.

En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo convocó a dar inicio a la ola, que inició del Ángel de la Independencia y culminó –en cinco minutos– en El Caballito, a lo largo de más de dos kilómetros sobre Paseo de la Reforma.

Luego de que concluyó la ola, la secretaria de Turismo afirmó que la Ciudad de México había alcanzado el Récord Guinness; sin embargo, más tarde el Gobierno de la CDMX precisó que aún estaba bajo análisis si se había logrado romper el récord y ante ello, tampoco dieron a conocer el número de asistentes.

Récord Guinness aún debe emitir su veredicto. En este estudio, el comité organizador se llevó las evidencias (videos, listas, registros, fotografías) para deliberar sobre el otorgamiento de un reconocimiento sobre la actividad.