Madre de periodista secuestrada pide apoyo a Sheinbaum

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Luego de terminar una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz, la madre de Roxana Guzmán se acercó a la mandataria federal y le pidió su localización con vida. En imágenes se observa a la señora que entre la multitud logra llegar a la camioneta donde se traslada la Presidenta y entre el llanto de la desesperación le pide que no se olvide de la búsqueda de su hija.

Ante medios de comunicación locales, la madre de Roxana lanzó un mensaje a quienes se la llevaron: "Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido, por favor", expresó.

En tanto, la jefa del Ejecutivo manifestó que desconocen la causa del secuestro a la periodista y que hasta que sigan todas las investigaciones se podrá saber realmente cuál fue la causa.

"Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda", afirmó Sheinbaum Pardo.

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¿Roxana recibió amenazas previo a su secuestro?

La madre de la periodista comentó que desconoce si su hija había recibido amenazas debido a que era muy responsable con su trabajo, por lo que pidió el reforzamiento de su búsqueda para localizarla.

Sin embargo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Roxana pidió protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz tras denunciar presunto acoso por parte de un funcionario del municipio de Nanchital, de donde es originaria.

Según lo dicho por Reporteros Sin Fronteras, en 2017, su pareja fue asesinado provocando que la periodista abandonara la entidad por varios años. Medios locales reportaron que la pareja de Roxana tuvo otro atentado en 2015 y tres años antes fue detenido por posesión de armas de fuego y drogas.

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La gobernadora veracruzana Rocío Nahle calificó como "lamentable" la privación de la libertad y comentó que la búsqueda continúa en la entidad para dar con su paradero, sin que hasta ahora haya rastro de la periodista.

En tanto, varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Alianza de Medios Mx, Artículo 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos han pedido una investigación exhaustiva y el hallazgo con vida de Roxana.