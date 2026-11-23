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CIUDAD DE MÉXICO.- Del 24 de agosto de 2026 a la fecha, México ha exportado 108 mil 175 cabezas de ganado bovino a Estados Unidos, a través de las unidades cuarentenarias autorizadas de Agua Prieta, Sonora, y de San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 64 mil 997 reses provinieron de ranchos sonorenses y 43 mil 178 de unidades de producción chihuahuenses. Del total de animales enviados, 90 mil 523 (83.7%) son becerros y 17 mil 652 (16.3%) son vaquillas.

A inicios del segundo semestre de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la reapertura escalonada de la frontera para el ganado mexicano en pie. La primera unidad autorizada fue Agua Prieta, Sonora, el 24 de agosto; le siguieron San Jerónimo, Chihuahua, el 24 de septiembre, y Puerto Palomas, Chihuahua, el 26 de octubre. A finales de noviembre se prevé reiniciar también las operaciones en Nogales, Sonora.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que la reanudación del flujo comercial es resultado del compromiso del sector pecuario con las medidas sanitarias acordadas entre el Senasica y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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Estos protocolos garantizan que los ejemplares estén libres de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria, como tuberculosis bovina, brucelosis, garrapata Boophilus spp. y gusano barrenador del ganado (GBG).

"Con el propósito de proteger la calidad sanitaria del hato de exportación, el Senasica vigila y certifica el sistema de trazabilidad de los animales desde su nacimiento hasta su comercialización. Adicionalmente, se ha reforzado la dispersión de moscas estériles de gusano barrenador en la franja fronteriza, así como las acciones de contención de la plaga", indicó la dependencia.

El ingreso del GBG a territorio nacional, procedente de Centroamérica, motivó la pausa temporal de las exportaciones en 2025, mientras se diseñaba un protocolo zoosanitario conjunto para mitigar el riesgo de diseminación hacia el norte del continente.

Una vez que el ganado llega a estaciones de exportación, personal de inspección zoosanitaria verifica que estén libres de gusaneras o heridas frescas.