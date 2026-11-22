Cierre temporal en Anillo Periférico por obras de Seduvop
Las labores de realizarán en la zona del bulevar Antonio Rocha Cordero y avenida Sierra Vista
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En el Anillo Periférico en la salida a Guadalajara, en dirección Salvador Nava–Villa Magna, permanecerá cerrada la circulación temporalmente debido a los trabajos de montaje de trabes, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Detalles confirmados sobre el cierre y trabajos
De acuerdo con la información difundida, las maniobras están programadas para iniciar el próximo 23 de noviembre a las 21:00 horas y concluir a las 05:00 horas del día siguiente.
La zona de intervención se ubica en las inmediaciones del bulevar Antonio Rocha Cordero y la avenida Sierra Vista, donde se desarrollarán las labores de montaje.
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Medidas provisionales y recomendaciones para conductores
Como medida de circulación provisional, el tránsito ligero será desviado por avenida Sierra Vista durante el tiempo que duren los trabajos.
Se recomienda a los automovilistas que circulen por este sector tomar precauciones, considerar posibles retrasos en sus traslados y, de ser posible, anticipar sus recorridos para evitar la zona de intervención.
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