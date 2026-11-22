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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 28 años de edad tras realizar un cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron un arma de fuego larga, 250 cartuchos útiles y 50 bolsas con aparente marihuana.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la SSC informó que los uniformados identificaron un domicilio que presuntamente era utilizado para el almacenamiento y distribución de drogas.

Tras una investigación, un agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de control una orden de cateo, la cual fue ejecutada en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

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Detalles confirmados

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle 16 de Marzo de 1861, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, donde los policías detuvieron a un hombre de 28 años de edad.

Durante la revisión del domicilio, los uniformados aseguraron un arma de fuego larga, un cargador abastecido con ocho cartuchos, así como 250 cartuchos útiles distribuidos en cinco cajas, 50 bolsas de plástico con posible marihuana y un teléfono celular.

La dependencia local señaló que el detenido, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, el inmueble intervenido quedó sellado y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones del caso.